Google Fotos: So lässt sich die Fotoalben-Reihenfolge dauerhaft ändern – einfacher Trick machts möglich

Mithilfe der Fotoplattform Google Fotos lassen sich alle in der Cloud gesicherten Bilder und Videos sehr leicht in Alben organisieren, die dort als sehr einfache Mediensammlungen fungieren. Allerdings ist Google Fotos Bereich der Fotoalben nicht sehr flexibel, sodass selbst die Sortierung der Alben nicht angeboten wird. Mit einem kleinen Trick ist es aber dennoch möglich, die Reihenfolge frei festzulegen.



Eine Möglichkeit zum Sortieren der Fotoalben gehört seit langer Zeit zu den größten Wünschen der Google Fotos-Nutzer, aber aus irgendeinem Grund setzen die Entwickler es nur sehr halbherzig um. Zwar ist es mittlerweile möglich, die Bilder sowohl unter Android als auch im Web nach gewissen Kriterien zu sortieren – “Neuestes Foto”, “Letzte Änderung” und “Titel des Albums” – aber damit hört es schon wieder auf. Das ist ein Anfang, lässt aber noch viele Optionen vermissen. Es ist also nur ein erster Schritt, bringt aber nicht immer das gewünschte Ergebnis.

Standardmäßig sortiert Google Fotos sowohl die Fotos als auch die Alben in umgekehrt chronologischer Reihenfolge, sodass die Neuzugänge stets oben zu finden sind. Diese Sortierung basiert auf dem Zeitstempel der Fotos, der natürlich korrekt sein sollte, um wenigstens in dieser Variante die erwartbaren Ergebnisse zu erhalten. Wir haben euch vor wenigen Tagen gezeigt, wie sich der Zeitstempel ändern oder auch relativ für viele Fotos anpassen lässt – und genau das machen wir uns nun erneut zunutze.

Weil die Alben-Reihenfolge über das zuletzt hochgeladene Foto bestimmt wird, müssen wir dieses einfach anpassen. Das kann vor allem dann notwendig sein, wenn man durch einen “Fehler” plötzlich eigentlich zusammenhängende Alben auseinanderreißt. Da reicht es schon, ein bearbeitetes Urlaubsfoto in ein bestehendes Album zu laden und schon wandert es ganz nach oben und ist nicht mehr chronologisch korrekt in der Alben-Liste zu finden.









Da Google Fotos nur den Zeitstempel des neuesten Fotos zur Sortierung verwendet, müssen wir lediglich das Datum eines einzelnen Bildes ändern – und das kann auch sehr weit in der Zukunft liegen. Ändert einfach den Zeitstempel eines beliebigen Fotos oder ladet ein zusätzliches Coverbild hoch, das ein sehr weit in der Zukunft liegendes Datum hat und schon bleibt dieses Album immer oben. Nutzt für die Sortierung am besten ganze Jahressprünge, sodass ihr später bei Bedarf weitere Alben dazwischen packen könnt.

Einem beliebigen Foto im oben stehenden Album gebt ihr das Jahr 3000 als Zeitstempel, dem nächsten 2999, dann 2998 und so weiter. Es muss natürlich nicht ganz so weit sein, aber wir bauen einfach mal für die Zukunft vor und gehen davon aus, in Zukunft noch Hunderte weitere Alben bei Google Fotos zu erstellen. Fällt euch dann ein, dass noch ein Album dazwischen gehört, habt ihr 365 weitere Tage in Reserve, um die Reihenfolge anzupassen.

In Kurzform:

Öffnet ein beliebiges Foto innerhalb des Albums Klickt auf das (i)-Symbol und sucht über die Seitenleiste am rechten Rand den Zeitstempel Dort ist das Datum zu sehen, das einfach auf das Datum in der Zukunft geändert wird Fertig. Das Album wird nun automatisch nach oben rutschen

Andersherum könnt ihr natürlich auch den unwichtigen Alben ein Datum weit in der Vergangenheit geben, sodass sie am Ende der Liste bleiben. In diesem Fall müsst ihr das dann aber für alle Bilder tun, da ja wie bereits gesagt nur der jeweils neueste Zeitstempel verwendet wird. Wie der Zeitstempel von vielen Fotos gleitend verschoben werden kann, erfahrt ihr in diesem Artikel.

» Google Fotos: So lassen sich Zeitstempel und Orte vieler Fotos gleichzeitig verschieben & Alben-Chaos vermeiden

