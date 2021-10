Pixel 6 Wallpaper: Hier gibt es alle Hintergrundbilder aus der Billboard-Kampagne zum Download (Galerie)

Google fährt schon seit einigen Wochen die ersten Werbekampagnen rund um die Pixel 6-Smartphones, die immer wieder in voller Pracht und allen verfügbaren Farben zu sehen sind. Und weil Design in diesem Jahr eine große Rolle spielt, hat man auch für das Marketing passende Wallpaper entworfen, die möglicherweise nicht mit den Geräten ausgeliefert werden. Hier bekommt ihr alle zur Ansicht und zum Download.



Die Pixel 6-Smartphones stehen vor der Tür und Google hat die Smartphones schon so häufig gezeigt, dass sie längst vertraut sind – was natürlich das große Ziel gewesen ist. In den Werbespots und Billboard-Anzeigen kamen auf den Smartphones die unterschiedlichsten Hintergrundbilder zum Einsatz, die stets in der Farbe des Smartphones gehalten sind und somit auch das Material You-Design stützen sollen. Allerdings handelt es sich dabei wohl nicht um Standard-Wallpaper.

Die Hintergrundbilder bestehen aus wenigen Formen sowie einigen zusätzlichen Elementen, die in Kombination den fast schon vertrauten Pixel 6-Look ergeben. Zumindest in der Werbung passen die Material You-Widgets der Google-Apps sehr gut dazu, denn sie verschmelzen ein wenig mit dem Hintergrund, sind aber dennoch als solche zu erkennen. Auf obigem Bild könnt ihr beispielhaft sehen, wo diese Bilder verwendet wurden und wie die Wallpaper mit den Widgets sowie den dazu abgebildeten Personen ein wenig zum Leben erwachen.

Insgesamt haben Googles Designer sechs Hintergrundbilder geschaffen, die lediglich im Marketing zum Einsatz kommen. Wer schon jetzt etwas Pixel-Feeling auf dem Smartphone haben möchte, kann sich diese hier nun einzeln im Detail ansehen oder herunterladen. Leider fehlt die in violett gehaltene Variante.









Wir bieten euch die sechs Hintergrundbilder wie üblich in einer Google Fotos-Galerie zur Ansicht sowie als Paket mit einer ZIP-Datei auf Google Drive zum Download an. Ihr könnt auch nur einzelne Bilder bei Google Fotos herunterladen, da ich sie in voller Auflösung hochgeladen habe. Die Wallpaper haben eine Auflösung von 1440 x 3122 Pixeln und können natürlich wie üblich auf jedem anderen Smartphone verwendet werden, das man gerne in ein Pixel verwandeln würde.

Pixel 6 Marketing-Wallpaper: Galerie (Google Fotos) | Download (Google Drive)

[9to5Google]

