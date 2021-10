Pixel 6 & Pixel 6 Pro: Umfangreicher Leak verrät viele Details – fünf Jahre Android-Updates und einiges mehr

Google wird in wenigen Tagen die Pixel 6-Smartphones vorstellen, bei denen die Leak-Kurve trotz aller bereits bekannten Informationen noch einmal kräftig ansteigt. Vor wenigen Stunden sind zwei umfangreiche Infoseiten geleakt, die sehr viele Details bestätigen und auch einige Spekulationen final bestätigen. Vielleicht das wichtigste Detail: Google wird tatsächlich fünf Jahre Android-Sicherheitsupdates anbieten.



Würde man eine Liste aller Informationen aufstellen, die in den letzten Tagen NICHT über die Pixel 6-Smartphones geleakt wurden, wäre diese ziemlich kurz – und nun schrumpft sie weiter. Vor wenigen Stunden wurden zwei offizielle Marketing-Webseiten von CarPhoneWarehouse versehentlich veröffentlicht, die zwar mittlerweile wieder entfernt sind, aber natürlich nicht aus dem Netz verschwinden. Glücklicherweise wurden sie gespeichert, sodass die wichtigsten Details erhalten bleiben.

Fünf Jahre Android-Sicherheitsupdates

Auf der Webseite war von dem die Rede, was schon lange erwartet wurde: Google wird die Pixel 6-Smartphones ganze fünf Jahre mit Android-Sicherheitsupdates versorgen – also voraussichtlich bis Ende 2026. Allerdings ist sehr deutlich von Sicherheitsupdate die Rede und nicht von Android-Updates. Die Betriebssystem-Aktualisierungen werden nicht erwähnt, sodass es wohl auch weiterhin bei drei Jahren bleiben dürfte, was ja im Vergleich bekanntlich auch nicht schlecht ist.

Android security updates for at least five years from when the device first became available on the Google Store in the US.