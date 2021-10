Made by Google: Diese neuen Pixel-Produkte könnten noch 2021 vorgestellt werden – Watch, Fold & mehr

Es ist Anfang Oktober, noch elf Wochen bis Weihnachten, aber Google hat das Hardware-Jahr noch lange nicht abgeschlossen – ganz im Gegenteil. Neben den neuen Pixel 6-Smartphones, die in zehn Tagen vorgestellt werden sollen, gibt es eine einige weitere Produkte in der Pipeline, die noch in diesem Jahr gezeigt werden könnten. Mit diesen soll das Pixel-Universum weiter wachsen und in neue Bereiche vordringen.



Google lädt für Dienstag in zwei Wochen zum großen Pixel Launch Event (Hier alle Infos), für das in erster Linie die neuen Pixel-Smartphones erwartet werden. Es ist das einzig auf der Einladung abgebildete Produkt, die Smartphones wurden zuvor immer wieder gezeigt und alle Leaks lassen keinerlei Zweifel daran, dass die Smartphones am 19. Oktober gezeigt werden. Aber vielleicht hält man auch noch die eine oder andere Überraschung bereit. Schauen wir uns einmal an, was noch in der Pipeline ist.

Pixel 6 & Pixel 6 Pro

Die Pixel 6-Smartphones sind nicht nur das Hauptprodukt der Präsentation, sondern stehen auch im Zentrum des gesamten Pixel-Universums, das rund um die Smartphones aufgebaut wird bzw. sich bereits im Aufbau befindet. Google wird die beiden Geräten Pixel 6 und Pixel 6 Pro vorstellen, die in diesem Jahr wieder als Duo an den Start gehen und über die wir praktisch alles wissen. Von allen Spezifikationen über Bilder von jedem Winkel, Hands-ons, den ersten Software-Features bis hin zum Verkaufspreis ist alles bekannt.

Alle Informationen rund um die kommenden Pixel 6-Smartphones findet ihr in diesem Artikel sowie mit zahlreichen Bildern und Specs in diesem Artikel. Es ist zu erwarten, dass es in den nächsten zehn Tagen noch viele weitere Leaks geben wird, die alles bekannte bestätigen oder uns ausführliche Reviews und Hands-ons liefern.









Pixel Stand & Schutzhüllen

Google wird die nächste Generation der Ladestation Pixel Stand vorstellen. Das wurde bisher zwar nicht erwähnt, gilt aber so ziemlich als in Stein gemeißelt. Auf den letzten Leaks rund um die Pixel 6-Smartphones war auch der Pixel Stand zu sehen. Weil es sich dabei aber um ein Zubehör und kein echtes eigenes Produkt handelt, wird es wohl nur eine untergeordnete Rolle spielen. Allerdings legt Google auch bei diesem Gadget kräftig nach: Drahtlos Aufladen mit bis zu 23 Watt, eigene Kühlung und kluge Software-Features für einen wahlweise schnellen oder sehr leisen Betrieb.

Die Schutzhüllen sind noch weniger aufregend, aber auch sie haben viele Fans und werden auch mit der sechsten Generation wieder angeboten. Google setzt erneut auf ein Fabric-Design, das sich in der Vergangenheit etabliert hat. Beide neuen Produkte werden zu 99 Prozent auf dem Pixel-Event vorgestellt werden.

» Noch mehr Bilder vom neuen Pixel Stand und den Schutzhüllen

Pixel Watch

Über die Pixel Watch wird seit Jahren spekuliert und spätestens seit dem Pixel 2 gibt es zu Beginn des Jahres handfeste Leaks, die in den folgenden Monaten immer weiter verschwimmen. Leider war das auch in diesem Jahr der Fall. Zwar waren die Leaks soweit fortgeschritten wie nie zuvor und durch den Neustart von Wear OS würde sich eine Pixel Watch regelrecht aufdrängen, aber ziemlich sicher wird es auch in diesem Jahr keine Smartwatch aus dem Hause Google geben. Zumindest nicht unter der Marke Pixel.

Stattdessen soll es noch in diesem Jahr eine Wear OS-Smartwatch von Fitbit geben, die ebenfalls als Google-Smartwatch betrachtet werden kann. Wichtig ist der Funktionsumfang und die Anbindung an die Pixel-Smartphones. Ob dann Fitbit oder Pixel auf dem Karton steht, ist schlussendlich egal. Eine Pixel Watch wäre unwahrscheinlich, aber nicht ausgeschlossen. Eine Fitbit Watch ist sehr wahrscheinlich – weil Google sie schon angekündigt hat – aber ob sie auf dem Pixel-Event gezeigt wird, bleibt noch fraglich.

» Alle Details zur Pixel Smartwatch

Pixel Fold

Google arbeitet seit längerer Zeit an faltbaren Smartphones und soll noch in diesem Jahr das erste Pixel Fold auf den Markt bringen. Das Produkt gilt als sicher und ist weit fortgeschritten. Unklar ist noch, ob es wirklich Ende 2021 oder doch erst Anfang 2022 kommt. In jedem Fall wäre es möglich, dass das faltbare Smartphone auf dem Event gezeigt wird. Die Wahrscheinlichkeit dafür ist recht hoch, denn das Pixel 6-Event dürfte in diesem Jahr eine sehr hohe Aufmerksamkeit erhalten. Wäre das perfekte Umfeld, um eine neue Produkt-Kategorie zu starten.

» Alle Informationen zum Pixel Fold









Pixel Flip

Erst kürzlich wurde bekannt, dass Google nicht nur an einem Foldable arbeitet, sondern gleich an zwei Geräten. Zusätzlich zum Pixel Fold soll noch ein Pixel Flip kommen, das auf einen anderen Klapp-Mechanismus setzt. Wer die Samsung-Foldables kennt, der könnte schon an der Bezeichnung erkennen, wo der Unterschied liegt. Ein Flip wäre recht wahrscheinlich, weil man es vermutlich günstiger anbieten könnte und in Kombination mit dem Fold beide Varianten für Android etablieren.

Es wird erwartet, dass beide Geräte parallel vorgestellt und auf dem Markt eingeführt werden. Von daher gilt die gleiche Wahrscheinlichkeit wie beim Pixel Fold. Google wird auch nicht mehr viel länger warten können, wenn man den noch sehr jungen Foldable-Markt in eine Richtung schieben möchte. Mit dem kommenden Android 12.1 hätte man dafür alle Möglichkeiten.

» Alle Informationen zum Pixel Flip.

Keine Google-News mehr verpassen: Abonniere den GoogleWatchBlog-Newsletter

GoogleWatchBlog Newsletter abonnieren