Pixel 6 & Pixel 6 Pro: Das perfekte Smartphone für… Google verrät die Stärken und Zielgruppen der Geräte

In genau einer Woche wird Google die neuen Pixel 6-Smartphones vorstellen und sich möglicherweise völlig neue Zielgruppen erschließen, bei denen sich die Smartphone-Marke etablieren soll. Aber wen möchte man in diesem Jahr überhaupt ansprechen und wo sortieren sich das Pixel 6 und das Pixel 6 Pro ein? In einem aktuellen Leak gibt es Googles kurze und knackige Beschreibung beider Geräte.



Wenn man die Reaktionen auf jeden neuen Leak beobachtet und quer durch die vergangenen Monate die Reaktionen der Nutzer und Beobachter liest, dann kann man sehr schnell den Eindruck gewinnen, dass die Smartphones ein riesiger Erfolg werden. Tatsächlich stehen alle Vorzeichen auf einen steilen Aufstieg, denn Google macht in diesem Jahr überraschend viel richtig und das scheint sich auch beim “günstigen” Zubehör fortzusetzen.

Aber wen möchte man überhaupt ansprechen bzw. in welchen Zielgruppen soll gewildert und der Konkurrenz die Käufer weggeschnappt werden? Google steigt in diesem Jahr wieder mit zwei Smartphones in den Ring, die sich erstmals seit langer Zeit nicht nur in Display- und Akkugröße unterscheiden, sondern auch eine unterschiedliche Kamera-Ausstattung bieten. In puncto Ausstattung ist man irgendwo zwischen Oberklasse und Premium unterwegs, preislich eher im oberen Bereich.

Ein neuer Leak verrät, wo man die Smartphones selbst sieht, wie man sie einstuft und welche Nutzer sich für die neuen Geräte entscheiden sollten. Es ist natürlich nur Marketing, aber vielleicht hilft es dem einen oder anderen, sich schon jetzt für das Pixel 6 oder für den großen Pro-Bruder zu begeistern.









Pixel 6

Offers customers a high-quality experience at great value. Great features and advanced technology that can help with everyday life.

Das Pixel 6 soll vor allem mit einer starken Preis-Leistung punkten – und das tut es ohne Frage. Man packt alles herein, was irgendwie noch für 649 Euro geht und will den Menschen einen treuen smarten Begleiter bieten.

Pixel 6 Pro

Our flagship device and Googles first pro-level phone. For people who want a pro-level camera and performance.

Das Pixel 6 ist ein echtes Flagship und nach eigenen Angaben Googles erstes echtes Pro-Smartphone – woran man das auch immer festmacht. Ein sehr starkes Smartphone für alle, die viel Leistung und eine Pro-Kamera benötigen.

—

Ich denke, dass diese Einstufungen sehr realistisch sind und sicherlich für den einen oder anderen ganz interessant sein können. Vielleicht kann schon jetzt eine Vorentscheidung getroffen werden, für welches Gerät ihr euch in der kommenden Woche entscheiden möchtet. Mehr aktuelle Informationen zu den Pixel 6-Farben, Speichergrößenk, Verkaufspreisen sowie zum Pixel Stand findet ihr in den folgenden Artikeln.

