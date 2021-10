Pixel Fold: So könnte das faltbare Google-Smartphone aussehen – Mockup im Pixel 6-Design (Galerie & Video)

Google lädt in sechs Tagen zum Pixel Launch Event, das möglicherweise nicht nur die Pixel 6-Smartphones hervorbringen wird, sondern auch weitere Überraschungen bereithalten könnte – darunter das erste Pixel Foldable. Weil bisher nur wenig über Googles erstes faltbares Smartphone bekannt geworden ist, haben Bastler nun interessante Mockups sowie ein Video auf Grundlage der kursierenden Fakten erstellt.



Obwohl das erste faltbare Pixel-Smartphone noch in diesem Jahr erwartet wird, gibt es kaum Informationen zum Pixel Fold und noch weniger zum ebenfalls zukünftig erwarteten Pixel Flip. Vieles basiert auf Spekulationen, doch an der einen oder anderen Stelle gab es bereits harte Fakten, die aber noch kein Gesamtbild ermöglichen. Es wird erwartet, dass sich die Pixel Fold (und evtl. das Flip) an den gleichnamigen Samsung-Produkten orientieren.

Damit wir eine bessere Vorstellung von den neuen Smartphones erhalten, haben die Bastler von Lets Go Digital eine Reihe von Renderbildern sowie ein Video veröffentlicht, in dem das Pixel Fold zu sehen ist. Wie gesagt basiert es nur auf Spekulationen, aber ich denke es ist gut vorstellbar, dass das erste faltbare Smartphone so oder so ähnlich aussieht. Vor allem die Kombination mit den Pixel 6-Elementen gefällt mir persönlich sehr gut.









—

Es ist gut möglich, dass Google das Pixel Fold schon in der nächsten Woche zeigt und offiziell ankündigt, aber erst in einigen Wochen oder gar Monaten auf den Markt bringt. Würde es tatsächlich schon im Oktober oder November starten, wären mit sehr großer Wahrscheinlichkeit schon viele weitere Leaks ans Tageslicht gekommen. Bis dahin darf man einfach einmal träumen, dass die Smartphones den obigen Bildern entsprechen.

» Pixel 6 & Pixel 6 Pro: Wie weit ragt die neue Kameraleiste heraus? Leak zeigt Smartphones erstmals von der Seite

» Google auf dem iPhone: Das Material Design wird wohl begraben – Google-Apps erhalten neue Oberflächen

[Lets Go Digital]

Keine Google-News mehr verpassen: Abonniere den GoogleWatchBlog-Newsletter

GoogleWatchBlog Newsletter abonnieren