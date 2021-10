Pixel 6 & Pixel 6 Pro: Neuer Leak verrät Speichergrößen, Farbauswahl und mehr Details zu Googles Smartphones

Die Leaks rund um die kommenden Pixel 6-Smartphones habe in den letzten Tagen zunehmend an Fahrt aufgenommen und gehen nun immer weiter ins Detail: Nun wurde bekannt, in welchen Speichergrößen die beiden Smartphones verfügbar sein werden und zwischen welchen Farben sich interessierte Nutzer entscheiden dürfen. Beides ist keine große Überraschung, aber dennoch wissenswert.



Erst vor wenigen Tagen stunden gab es viele Informationen zum Pixel 6 Magic Eraser sowie zum Pixel Stand mit Lüfter und nun gibt es einige weitere Details zu den Pixel 6-Smartphones selbst. Schon seit einigen Wochen sind alle Spezifikationen praktisch in Stein gemeißelt und auch über die Preisgestaltung wissen wir im europäischen Raum längst Bescheid. Aber in welchen Speichergrößen sind die Smartphones verfügbar und wie nennen sich die Farben?

Speichergrößen:

Pixel 6: 128GB, 256GB

Pixel 6 Pro: 128GB, 256GB, 512GB (512 vorerst nur in USA und Australien)

Verfügbare Farben:

Pixel 6: Kinda Coral, Sorta Seafoam, Stormy Black

Pixel 6 Pro: Sorta Sunny, Cloudy White, Stormy Black

Man bleibt also dem typischen Farbschema bzw. dessen Bezeichnungen treu und setzt auch in diesem Jahr wieder auf witzig gemeinte Namen. Auch bei den verfügbaren Speichergrößen geht man keine Experimente ein. Das 512GB-Modell dürfte vorerst nur in den USA und Australien angeboten werden. Das Pixel 6 soll ab 649 Euro und das Pixel 6 Pro ab 899 Euro (bis 1099 Euro) zu haben sein.









Einige weitere Spezifikationen könnt ihr der obigen Grafik entnehmen, auf der die beiden Smartphones abgebildet sind und auch die nationalen Unterschiede aufgelistet werden. Schaut euch auch die jeweils ersten beiden Punkte der Liste an, in denen man die Zielgruppe mit knappen Worten beschreibt. Wer sich bisher nicht entscheiden konnte, findet sich vielleicht in einer dieser beiden Beschreibungen wieder.

