Pixel Stand: Umfangreicher Leak zeigt Ladestation der Pixel 6-Smartphones – ab 80 Euro erhältlich (alle Infos)

Google wird in wenige Tagen neue Pixel-Produkte vorstellen, allen voran natürlich die Pixel 6-Smartphones inklusive des Zubehörs Pixel Stand. Die Ladestation Pixel Stand erhält in diesem Jahr aber nicht nur ein jährliches Update, sondern ein echtes Upgrade mit einer vollständig veränderten Hardware und neuen Funktionen. Ein umfangreicher Leak zeigt nun alle Details zum neuen Pixel Stand.



Die Pixel 6-Smartphones wissen durch ihre Leistung, alle bisherigen Leaks und vor allem auch die Preisgestaltung zu überzeugen und werden mit dem Pixel Stand auch ein attraktives Zubehör erhalten. Über das Ladegerät war bisher bekannt, dass es die Pixel 6-Smartphones mit bis zu 23 Watt kabellos aufladen kann. Kabelgebunden soll sich der Pixel 6-Akku sogar mit 30 Watt aufladen lassen.

Der Pixel Stand wird aufgrund der hohen Leistung einen eigenen Lüfter brauchen, durch den sich dann auch die klobige Bauform erklären lässt. Wer die volle Leistung möchte, muss dann mit einem Lüftergeräusch leben, dessen Lautstärke bisher noch nicht bekannt ist. Es scheint aber auch in gewisser Weise störend zu sein, sodass man einen “Silent Mode” spendiert, in dem der Lüfter nicht oder nur sehr eingeschränkt benötigt wird – das Smartphone dann aber auch langsamer auflädt.

Spannend sind aber nicht nur die Spezifikationen bzw. die Funktionen des Ladegeräts, sondern auch dessen Preisgestaltung. In den USA soll der Pixel Stand schon ab 79 Dollar in zwei Farben in den Handel kommen. Meist lässt sich das auf Euro-Preise übertragen, sodass auch das Zubehör in diesem Jahr “bessere” Preise hat. Die Farben werden mit Rock Candy und Fog angegeben.









Oben seht ihr zwei geleakte Infografiken, in denen der neue Pixel Stand sehr gut zu sehen ist und alle Informationen angegeben werden, die ihr vielleicht für eine verfrühte Kaufentscheidung benötigt. Bei dem doch vergleichsweise günstigen Preis ist es gut möglich, dass es das Zubehör das eine oder andere Mal beim Kauf eines Pixel-Smartphones dazu gibt.

