Pixel Pass: Neues Premium-Abo für Pixel-Smartphones kommt – Google One, YouTube Premium & mehr (Leak)

Vor einigen Jahren wurde die Abo-Plattform Google One geschaffen, die eine Reihe von Vorteilen unter ein gemeinsames Dach gebracht hat. Allerdings hat das Unternehmen noch eine Reihe von weiteren Abo-Diensten im Portfolio, die bisher nicht Teil von Google One gewesen sind. Nun wurde bekannt, dass man vielen Pixel-Nutzern mit dem neuen Pixel Pass eine gemeinsame Plattform mit fast allen Vorteilen bieten möchte.



Google One – die Bezeichnung verpflichtet. Ich habe euch hier im Blog kürzlich alle Vorteile aufgelistet und angeregt, dass es eine weitere Vereinheitlichung in Kombination mit anderen Plattformen geben sollte – sozusagen Google One One oder ein Google Premium. Dabei hat sich meine Glaskugel offenbar erneut als zuverlässig erwiesen, denn genau so etwas möchte man in Zukunft vielen Pixel-Nutzern anbieten.

Das neue Angebot soll die Bezeichnung Pixel Pass tragen und exklusiv den Nutzern der Pixel-Smartphones zur Verfügung stehen. Eine geleakte Folie verrät, welche Produkte darin enthalten sein sollen. Die Rede ist von YouTube Premium ODER YouTube Music, von Google One, dem Google Play Pass sowie von Googles US-Mobilfunkangebot Google Fi. Fi soll allerdings kein fester Bestandteil sein, sondern optional angeboten werden. Klar, nicht jeder US-Nutzer möchte wechseln und Fi steht außerhalb der USA nicht zur Verfügung.

Fraglich ist, was mit YouTube Premium oder YouTube Music gemeint ist. Music ist in Premium bekanntlich enthalten. Ich würde nicht davon ausgehen, dass man drei verschiedene Pakete anbietet. Fraglich ist auch, was “Google One” umfassen soll. Das 2 TB-Abo? Ein größeres Abo oder nur 200 GB? Vielleicht auch ein spezielles Angebot für Pixel-Nutzer, mit dem man zumindest über kostenpflichtige Umwege den unbegrenzten Fotos-Speicherplatz zurückbringt.









Obige Folie bezieht sich auf den US-Markt, ich gehe aber einfach einmal davon aus, dass man den Pixel Pass weltweit anbieten wird. Zieht man das optionale Fi-Angebot ab, stehen alle Dienste in vielen Ländern zur Verfügung und es wäre sicherlich sowohl für Google als auch für die Nutzer von Vorteil, daraus ein attraktives Paket zu schnüren. Unklar ist noch, ob das nur in Kombination mit einem Neukauf erworben werden kann – Vertrieb ist nämlich über den Google Store – oder auch auf älteren Smartphones angewendet werden kann.

Und die allergrößte Frage, die zum Zeitpunkt der Erstellung der Folie sicherlich noch nicht geklärt war: Wie viel soll dieses zusätzliche Abo kosten? Monatlich, jährlich oder einmalig auf die fünfjährige Lebenszeit des Smartphones? Fraglich ist auch, ob diese Vorteile beim Wechsel auf ein anderes Smartphone hinfällig werden und wie die exakte Verknüpfung zwischen Smartphone und Google-Konto aussieht. Alles Details, die hoffentlich bald geklärt werden.

