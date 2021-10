Pixel 6 & Pixel 6 Pro: Viele neue Bilder, Verkaufspreise in Deutschland, Vorbesteller-Aktion und mehr (Galerie)

Google wird in wenigen Tagen die Pixel 6-Smartphones vorstellen und wenig überraschend hatten nun die Leaks noch einmal Hochkonjunktur. In den letzten Tagen gab es viele neue Informationen zu den Smartphones sowie dessen Zubehör und mittlerweile kennen wir sogar die deutschen Verkaufspreise inklusive einer Vorbesteller-Aktion sowie das endgültige Erscheinungsdatum. Hier findet ihr alle Infos im Überblick.



Es ist wieder die große Pixel-Zeit angebrochen. Google lädt am Dienstag in zwei Wochen zum Pixel Launch Event und wird auf diesem mindestens die neuen Smartphones vorstellen – vielleicht mit etwas Glück und guter Zeitplanung auch noch einiges mehr. Das interessante Produkt sind aber sicherlich die Pixel 6-Smartphones in der Standardversion sowie mit Pro-Modell. Über beide gab es in den letzten Tagen sehr viele Informationen.

Verfügbarkeit in Deutschland

Die wohl wichtigsten Fragen zuerst: Wann kommen die Pixel 6-Smartphones, wann werden sie ausgeliefert und was sollen sie kosten? Alle drei Fragen wurden in dieser Woche durch einen Leak bei Saturn beantwortet, der dann auch gleich als offizielle und unumstößliche Bestätigung gewertet werden kann. Inklusive einer Vorbesteller-Aktion, die sehr attraktiv erscheint, bei der man aber möglicherweise wieder gute Nerven beweisen muss.

Das Pixel 6 wird 649 Euro kosten. Weil sich dieser Preis mit den jüngsten Leaks deckt, können wir davon ausgehen, dass auch der Preis für das Pixel 6 Pro damals korrekt war. Dieses soll 899 Euro kosten. Vorgestellt werden die Smartphones am Dienstag, dem 19. Oktober. In den Verkauf gehen sie ab Donnerstag, dem 28. Oktober. Entscheidet ihr euch in diesem Zeitraum für das Pixel 6 (eventuell auch für das Pro, das ist noch nicht bekannt), erhaltet ihr Bose-Kopfhörer Gratis dazu. Alle Informationen zu diesen Daten und Aktionen findet ihr in diesem Artikel.









Auch die Leaker waren in den letzten Tagen wieder fleißig und haben jede Menge Bildmaterial veröffentlicht, das vermutlich direkt aus dem Google Store stammt und somit auch die finalen Produkte und Features zeigt. Hier findet ihr eine kleine Auswahl der Bilder. Alle weiteren Details und die gesamte Galerie findet ihr in den jeweiligen Artikeln: Pixel 6 Pro und Pixel Stand.

Pixel 6

Pixel 6 Pro









Pixel Stand & Schutzhüllen

