Stadia: Googles Spieleplatttform feiert 200 Titel – Gratis Starterpaket nur noch an diesem Wochenende; so gehts

Googles Spieleplattform Stadia kann in wenigen Woche den zweiten Geburtstag feiern und hat kurz zuvor bereits einen wichtigen Meilenstein nehmen können, den man auch gebührend feiert: Seit Anfang des Monats stehen bei Stadia 200 Spiele zur Verfügung, zwischen denen die Nutzer wählen können. Und wer sich für einen Kauftitel entscheidet, kann ab einer gewissen Höhe ein Gratis-Starterpaket mit einsacken.



Der Start von Stadia hätte aus strategischer Sicht kaum schlechter laufen können, denn statt den Hype Ende 2019 anzuheizen, musste man ständig neue Enttäuschungen verkünden: Viele versprochene Features waren nicht fertig, die als Highlight angekündigte Integration in YouTube war nicht einmal in Sichtweite und mit 18 Titeln war die Auswahl sehr überschaubar. Aus technischer Sicht hingegen hätte es kaum besser laufen können, denn Stadia war von Anfang an stabil und bis auf Einzelfälle ist nicht bekannt, dass es gröbere Probleme gegeben hätte.

Einige Beobachter hätten wohl vermutet, dass Stadia den zweiten Geburtstag nicht erleben wird – was mit einem Blick auf das große Ganze allerdings ein extrem unwahrscheinliches Szenario gewesen wäre. Und nun konnte man, knapp zwei Jahre später, verkünden mehr als 200 Spiele im Angebot zu haben. Denn seit der Ankündigung Anfang Oktober gab es schon wieder neue Releases, sodass man schnellen Schrittes auf die nächste Marke von 250 Spielen zugeht.

Als bekennender Nicht-Gamer kann ich zur Titel-Auswahl bei Stadia nichts sagen. Doch bei einer so hohen Anzahl und vielen Titeln größerer Studios dürfte wohl für jeden etwas dabei sein. Kein Wunder, dass man mittlerweile auch mit Aktionen versucht, frühe Nutzer zurückzuholen, die unter den damals 18 Titeln nichts gefunden haben. Aber das ist nicht die einzige aktuelle Aktion.









Gratis-Starterpaket für viele Käufe

Und weil Stadia gerade so große Schritte macht, kurz vor dem zweiten Geburtstag steht und die 200 verfügbaren Titel gebühren feiern möchte, gibt es nur noch an diesem Wochenende eine starke Aktion: Man schenkt allen Nutzer, die mindestens einen Titel im Wert von mindestens 59,99 Euro kaufen ein Stadia Premiere Edition Starterpaket. Dieses besteht aus dem Stadia-Controller sowie einem Chromecast Ultra, die man ja beide nochmal mitnehmen kann, selbst wenn man es schon zu Hause hat.

Die Bedingungen in der Übersicht

Alles was ihr tun müsst ist, zwischen dem 26. September und 11. Oktober mindestens ein Spiel für 59,99 Euro oder höher zu kaufen. Habt ihr dies getan und den Titel anschließend nicht zurückgegeben, nehmt ihr an der Aktion Teil. Bis zum 21. Oktober wird anschließend ein Gutscheincode per E-Mail versendet, der im Google Store eingelöst werden kann und euch ein kostenloses Stadia Premiere Edition Starterpaket beschert. Der Gutschein muss bis zum 21. November 2021 eingelöst werden. Weil es aber ohnehin Gratis ist und auch keine Versandkosten anfallen, sollte man sich damit nicht zu viel Zeit lassen.

Wirklich eine sehr schöne Aktion, die allerdings auch zeigt, dass Google offenbar noch sehr viele Stadia-Starterpakete auf Lager hat. Schon vor einigen Tagen wurde eine Comeback-Aktion in UK gestartet und nun dürfte der Kreis der Begünstigten noch sehr viel höher sein.

Gut möglich, dass Googlel zum zweiten Geburtstag ein neues Starterpaket vorstellen wird oder dessen Einzelteile durch neue Geräte ersetzt werden. Der Chromecast Ultra ist ohnehin nur noch über das Stadia-Starterpaket verfügbar und könnte einmal aktualisiert werden. Über einen verbesserten Stadia-Controller gab es vor längerer Zeit Berichte, in jüngster Zeit allerdings keine neuen Informationen. Aber man weiß ja nie.

Im Folgenden die vollständigen Bedingungen für die Aktion.









Die vollständigen Bedingungen für die Aktion

Berechtigte Stadia Nutzer, die ein Spiel oder Spieleset für 59,99 € oder mehr zwischen dem 26. September 2021, 09:01 Uhr, und dem 11. Oktober 2021, 08:59 Uhr, (Aktionszeitraum) auf Stadia kaufen oder ein Spiel oder Spielset für 59,99 € oder mehr vorbestellt haben, das im Aktionszeitraum auf Stadia erscheint, erhalten eine Stadia Premiere Edition (Stadia Controller und Chromecast Ultra1), gemäß diesen Angebotsbedingungen (das „Angebot“). Unter Umständen fallen Versandkosten an. ●Damit du das Angebot nutzen kannst, musst du mindestens 18 Jahre alt sein, eine Versandadresse in Deutschland angeben und ein Spiel oder Spielset während des Aktionszeitraums für 59,99 € oder mehr auf Stadia kaufen bzw. ein Spiel oder Spielset vorbestellen, das im Aktionszeitraum auf Stadia erscheint. Durch die Stornierung der Vorbestellung vor der Veröffentlichung des Spiels wird das Angebot ungültig. Spiele, die mit einem Stadia-Gutscheincode erworben werden, sind von dem Angebot ausgeschlossen. ●Der Gutscheincode für die Stadia Premiere Edition wird bis zum 21. Oktober 2021, 08:59 Uhr, an die mit deinem Stadia-Konto verknüpfte E-Mail-Adresse gesendet und muss bis zum 21. November 2021, 08:59 Uhr, im Google Store Deutschland eingelöst werden. Du musst an der Kasse ein Zahlungsmittel hinzufügen, sofern noch keines angegeben wurde. ●Maximal eine Stadia Premiere Edition pro Stadia Nutzer bzw. 6 pro Haushalt. ●Angebot gültig, solange der Vorrat reicht. Der Wert des Angebots ist nicht übertragbar, nicht gegen Bargeld einlösbar und nicht erstattungsfähig. ●Wenn du das Spiel oder Spielset zurückgibst, dir erstatten lässt und es außerhalb des zur Teilnahme berechtigenden Aktionszeitraums noch einmal kaufst, gilt das Angebot nicht mehr und du musst deine Stadia Premiere Edition zurückgeben oder den vollen Preis für die Stadia Premiere Edition bezahlen. Wenn du deine Stadia Premiere Edition zurückgeben musst, erhältst du unter der mit deinem Stadia-Konto verknüpften E-Mail-Adresse eine E-Mail mit einer Anleitung zur Rückgabe. Der Rückversand wird dir nicht in Rechnung gestellt. ●Ein aktives Google-Konto und ein aktives Stadia-Konto sind erforderlich. Für Stadia gelten die Stadia Nutzungsbedingungen. Die Datenschutzhinweise informieren über den Umgang mit personenbezogenen Daten bei Stadia. ●Wenn Stadia feststellt, dass dieses Angebot missbräuchlich oder in betrügerischer Absicht genutzt wird, wird das Angebot ungültig. Promoter: © Google Commerce Limited. Google Commerce Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland

[Stadia Community Blog]

