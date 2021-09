Stadia: Google verschenkt Starterpakete – neue Aktion soll verlorene Spieler zurück auf die Plattform holen (UK)

Googles Spieleplattform Stadia feiert schon bald den zweiten Geburtstag und hat in den vergangenen Monaten sowohl funktionell als inhaltlich stark nachgelegt. Doch möglicherweise haben frühe (enttäuschte) Tester davon gar nichts mehr mitbekommen, sodass Google nun eine neue Aktion gestartet hat, mit denen man die Spieler zurück auf die Plattform locken möchte. Gut möglich, dass die Aktion in Kürze auch in Deutschland startet.



Stadia hat einen sehr holprigen Start hingelegt, denn viele versprochene Features waren nicht vorhanden und mit 18 Titeln war die Auswahl der Spiele sehr überschaubar. Wer in den ersten Monaten dabei war, könnte also schnell das Handtuch geworfen haben. Doch Google hat stark nachgelegt, bietet mittlerweile mehr als 100 Titel und praktisch alle versprochenen Funktionen, sodass man die Early Adopter nun zurückholen möchte – mit einer etwas kuriosen Aktion.

Einige UK-Nutzer haben in den vergangenen Tagen eine E-Mail mit obigem Inhalt erhalten. Dort wird ihnen angeboten, auf die Spieleplattform zurückzukehren (Sprich: mindestens einen Monat Pro zu zahlen) und anschließend ein Stadia Premiere Kit Starterset kostenlos zu erhalten. Ein sehr schönes Angebot, allerdings sollten gerade die sehr frühen Tester allesamt bereits ein solches Paket besitzen. Chromecasts und Controller kann man nie genug haben, aber dennoch etwas merkwürdig.

Derzeit gilt das nur für UK, aber solche Aktionen werden häufig zeitversetzt international durchgeführt, sodass ihr als mögliche ehemalige Stadia-Zocker einfach einmal die Augen im Posteingang offenhalten solltet 🙂

» Stadia: Googles Spieleplattform kommt auf neue Geräte – Bastler zockt auf E-Reader mit E-Ink-Display (Video)

» Pixel 6 & Pixel 6 Pro: Die neuen Smartphones können nun offiziell starten – FCC bestätigt UWB für ein Gerät

[9to5Google]

Keine Google-News mehr verpassen: Abonniere den GoogleWatchBlog-Newsletter

GoogleWatchBlog Newsletter abonnieren