Android 12 & Material You: Neues Design für Google Podcasts kommt bei ersten Nutzern an (Screenshots)

Mit dem Rollout des Material You-Designs für Android 12 scheint man es bei Google wirklich eilig zu haben, denn nun zeigt sich das neue Design auch bei ersten Apps, die nicht unbedingt zur ersten Riege gehören. In diesen Tagen erhält die Android-App von Google Podcasts bei den ersten Nutzern ein neues Design, das die üblichen Elemente in neue Farben und Formen taucht.



Gerade erst hat Google Podcasts nach langer Zeit das Beta-Stadium verlassen, da gibt es schon die nächste Neuerung zu vermelden: Die App erhält den ersten Anstrich des Material You-Designs, so wie es schon bei den Workspace-Apps und vielen anderen Google-Anwendungen der Fall gewesen ist. Die sichtbarste Änderung ist wie üblich in der Navigationsleiste am unteren Rand zu sehen, die (noch) in der Größe gewachsen ist und den aktuellen Bereich mit einem bunten Oval umrandet.

Die wichtigsten Buttons innerhalb der App sind ebenfalls in der Größe gewachsen, an den Ecken abgerundet und in den Akzentfarben gehalten, die das Betriebssystem aus dem Homescreen-Hintergrundbild erstellt. Auf obigen Screenshots wird der Unterschied schnell deutlich: Die ersten beiden zeigen das “alte” Design und die letzten beiden zeigen bereits das Material You-Design. Aktuell ist es nur bei wenigen Nutzern zu sehen und wird wohl serverseitig aktiviert, aber bis zum finalen Rollout kann es nicht mehr lange dauern.

