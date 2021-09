Android 12 & Material You: Design schon in der Revision – Google passt die Navigationsleisten erneut an

Google führt mit Android 12 das neue Material You-Design ein, das sich seit einigen Wochen in immer mehr Apps zeigt und sowohl neue Farben als auch Formen in das Betriebssystem bringt. Doch nicht alle Design-Entscheidungen stoßen auf Begeisterung, sodass Google bereits jetzt korrigieren musste: Die Navigationsleiste am unteren Rand wird nun wieder kleiner – so wie vorher.



Googles Designer führen gerne Testläufe durch und scheinen sehr nervös zu werden, wenn eine Oberfläche für lange Zeit unangetastet geblieben ist. Glücklicherweise hören sie aber mittlerweile auch auf Feedback der Nutzer und so gibt es nun schon die erste Anpassung des Material You-Designs, die mit ziemlicher Sicherheit auf Kritik der Nutzer zurückzuführen ist. Konkret geht es um die Navigationsleiste am unteren Rand der Apps wie GMail, Google Fotos oder auch Google Telefon.

Zuerst wurde die Leiste in GMail wieder etwas verkleinert, so wie ihr das auf obigen Screenshots erkennen könnt. Links seht ihr die fast schon überdimensional große Leiste am untere Rand. In der Mitte seht ihr die überarbeitete Version, die nun ausgerollt wird. Auf dem rechten Screenshot ist die alte Darstellung vor dem Material You-Update zu sehen. Wir sind also wieder auf dem alten Niveau, die farblichen Anpassungen sowie die Ellipse rund um das Icon bleiben natürlich erhalten.

Es ist anzunehmen, dass diese neue Leiste in Kürze auch bei den anderen Apps mit diesem Element ankommt.

» GMail: Neue Suchfunktion für Android wird ausgerollt – erweiterte Suchfilter per Dropdown-Menü (Screenshot)

» Android: Google bringt neues Feature auf zwei Milliarden Smartphones – Berechtigungen automatisch entziehen

[9to5Google]

Keine Google-News mehr verpassen: Abonniere den GoogleWatchBlog-Newsletter

GoogleWatchBlog Newsletter abonnieren