GMail: Neue Suchfunktion für Android wird ausgerollt – erweiterte Suchfilter per Dropdown-Menü (Screenshot)

Googles Mail-Plattform GMail lässt sich unter anderem im Web sowie auf dem Android-Smartphone nutzen und verwendet auf beiden Geräteklassen ganz verschiedene Oberflächen. Nun wurde ein Update für die Android-App angekündigt, mit dem sich diese im Bereich der Suchfunktion der Webversion annähern soll: Die erweiterte Suche mit separaten Filtern wird im Laufe der nächsten Wochen für alle Nutzer ausgerollt.



Die Suchfunktion von GMail dürfte von den meisten Nutzern nicht ganz so häufig verwendet werden. Aber wenn sie dann mal benötigt, dann möchte man auch sehr schnell das gesuchte finden und nicht durch endlose E-Mails scrollen. Dank der praktischen GMail Suchfilter sollte das kein Problem sein, doch ich würde nicht darauf wetten, dass viele Nutzer diese Parameter in Textform kennen. Im Web gibt es dafür seit vielen Jahren die erweiterten Suchfilter und nun ziehen sie endlich auch in GMail ein.

GMail für Android wird nach dem Touch auf das Suchfeld eine neue Reihe mit Filterlisten einblenden, die in Form der bekannten Such-Chips darggestellt werden. Mit diesen lassen sich weitere Filter wie der Absender, der Empfänger, der Datumsbereich sowie das Vorhandensein eines Anhangs festlegen und anwenden. Das Prinzip ist bekannt und wird sofort nach der Auswahl Live angewendet. Der Rollout des neuen Features hat für Workspace-Nutzer begonnen und wird im Laufe des Oktobers auch für Privatnutzer ankommen.

