Android Auto: Google bringt neue Hintergrundbilder auf die Plattform & bald eigene Wallpaper? (Teardown)

Rund um Googles Infotainment-Plattform Android Auto finden derzeit Umbauten statt, die sowohl der Oberfläche auf dem Smartphone als auch auf dem Display ein angepasstes Design inklusive Multitasking-Layout spendieren. Nun wurde eine weitere Neuerung entdeckt, die auf eine verstärkte Personalisierung hoffen lässt: Es kommen neue Hintergrundbilder, die möglicherweise schon bald durch den Nutzer erweitert werden können.



Android Auto bietet erst seit dem vergangenen Jahr die Möglichkeit, das Hintergrundbild auf der Display-Oberfläche im Fahrzeug auszutauschen. Das war ein Wunsch vieler Nutzer, der mit nur sehr wenigen Alternativen allerdings noch nicht vollständig umgesetzt wurde. Bei einem Teardown haben sich nun drei neue Wallpaper gezeigt, die derzeit noch nicht verfügbar sind, aber wohl mit dem nächsten größeren Update auf die Displays kommen könnten. Die Umsetzung verspricht mehr Flexibilität.

Statt wie bisher als Ressource in der Android-App integriert zu werden, werden die Hintergrundbilder in der neuen Variante laut dem Teardown von Google-Servern geladen. Das würde es ermöglichen, immer wieder neue Wallpaper ohne Update anzubieten (so wie bei den Pixel-Smartphones) oder den Nutzern selbst die Möglichkeit zu geben, eigene Hintergrundbilder festzulegen. Diese müssten dann entweder zuvor auf Google-Server geschoben werden oder könnten vielleicht auch lokal vom Smartphone abgerufen werden.

