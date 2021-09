Aktion im Google Store: Google kündigt Überraschung an – Rabatte rund um das Pixel 6 zum 23. Geburtstag

In wenigen Tagen feiert Google den 23. Geburtstag, an dem sich seit einigen Jahren auch der Google Store mit interessanten Aktionen beteiligt. An diesem Wochenende soll es wieder soweit sein, denn schon jetzt wird auf der Startseite des Google Store eine Überraschung angekündigt, zu der man noch keine Details verraten will. Ein Blick in den australischen Ableger verrät aber schon, dass es sich um das Pixel 6 drehen wird.



Wir stimmen euch hier im Blog schon seit einigen Tagen auf 23 Jahre Google ein und nun hat auch der Google Store verraten, dass man für den kommenden Monat eine Überraschung bereithalten wird. Allerdings handelt es sich dabei nur um einen Teaser, denn es gibt keine Details darüber, um welche Überraschung es sich handeln wird. Doch wie so oft, hilft ein Blick in die internationalen Ableger – vor allem nach Australien.

Im australischen Google Store erfahren wir zwar auch nichts konkretes, doch dort heißt es “Buy & subscribe to get an offer on the upcoming Pixel 6”. Man muss also im Aktionszeitraum etwas kaufen, um einen Gutscheincode zu erhalten. Der Aktionszeitraum läuft international vom 25. September bis zum 27. September, während in Deutschland nur vom 27. September die Rede ist. Gut möglich also, dass es sich hierzulande auch um eine andere Aktion handelt.

Vermutlich wird der Gutschein einen Rabatt auf das Pixel 6 gewähren oder ein Zubehör deutlich reduziert oder gar Gratis bringen. Denkbar sind für mich Gratis Pixel Buds, ein kostenloser Pixel Stand oder vielleicht auch ein angenehmer Rabatt auf das Pixel 6 im Rahmen einer Vorbesteller-Aktion. Sobald es konkretes gibt, erfahrt ihr es hier im Blog.

