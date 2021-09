Pixel 6 Pro: Endlich schnelles Aufladen – neuer Leak verrät Details zum Akku, Pixel Stand und Ladeleistung

Google wird in wenigen Wochen die Pixel 6-Smartphones vorstellen, über die mittlerweile bis auf wenige Details fast alles bekannt geworden ist. Nun gibt es neue Informationen zur Akku-Kapazität, zum Aufladen sowie zum kommenden Pixel Stand für den drahtlosen Ladevorgang. Glaubt man den Leakern, wird Google die Leistung bzw. Geschwindigkeit drastisch erhöhen und ein schnelles Aufladen mit über 30 Watt ermöglichen.



Google trumpft bei den Pixel 6-Smartphones richtig auf, denn man verbaut nicht nur den starken Tensor-Chip, sondern hat bereits rund um die Welt Werbekampagnen gestartet, die ihren aktuellen Höhepunkt sicherlich in Japan mit dem Release der nicht ganz so leistungsfähigen Google Original Chips gefunden hat. Nun sind die Leaker wieder an der Reihe und verraten uns neue Details zu den kommenden Smartphones. Dort soll es in puncto Akku ebenfalls ordentlich vorangehen.

Schon seit längerer Zeit ist bekannt, dass der Akku des Pixel 5 eine Kapazität von 5.000 mAh haben wird, was natürlich erst dann sinnvoll genutzt werden kann, wenn es sich auch schnell aufladen lässt. Nun wurde bekannt, dass sich das Pixel 6 Pro per Kabel mit bis zu 33 Watt aufladen lässt. Ein gewaltiger Schritt im Vergleich zu den bisher verwendeten 18 Watt, die man bei den vorherigen Pixel-Generationen verwendet hat.

Das relativiert natürlich auch wieder die Aussage, dass die Nutzer ja schon genügend Ladekabel besitzen und man deswegen ab der 6. Pixel-Generation keines mehr in den Karton packt. Aber wer ohnehin ein Ladegerät kaufen möchte, kann auch zum Pixel Stand greifen, der in einer brandneuen Version aufgelegt wird.









Mit dem neuen Pixel Stand (hier alle bekannten Informationen) sollen die Smartphones immerhin noch mit 23 Watt kabellos aufgeladen werden – also ebenfalls ein Fortschritt im Vergleich zu den vorherigen Versionen. Damit es nicht zu heiß wird, wird der neue Pixel Stand über eigene Lüfter verfügen. Über einen Preis für diesen ist bisher noch nichts bekannt, aber es dürfte wohl noch teurer werden als in den letzten Jahren.

Alle Informationen beziehen sich übrigens auf das Pixel 6 Pro. Ob diese genauso für das Pixel 6 gelten, lässt sich zum aktuellen Stand weder bestätigen noch ausschließen. Gerade beim Akku und Display liegen bekanntlich die größten Unterschiede zwischen den Pixel-Versionen.

