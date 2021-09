Android Auto: Die Google Maps Navigation lässt sich nun anpassen; Ausrichtung für Beifahrer & Co umkehren

Googles Infotainment-Plattform Android Auto erhält in diesen Tagen eine Reihe von neuen Funktionen, die für die Nutzer eine ganz unterschiedliche Relevanz haben können. Nun wird ein Feature für die Google Maps-Apps ausgerollt, auf das Millionen Nutzer gewartet haben dürften – möglicherweise auch hierzulande. Die Ausrichtung der Oberfläche lässt sich über die Einstellungen anpassen.



Android Auto verfügt über eine sehr simple Oberfläche mit klaren Strukturen, großen Elementen und sollte somit sehr einfach zu bedienen sein. Weil sich die Anordnung in den Fahrzeugen praktisch nicht unterscheiden (Lenkrad an der Seite, Fahrer an der Seite und Display in der Mitte) ist das auch kein großes Problem. Doch bekanntlich sitzt der Lenker nicht in allen Ländern auf der linken Seite, sondern vor allem in den UK-nahen Ländern auf der rechten Seite.

Google Maps unter Android Auto ist aufgrund der Dominanz der Linksfahrer für diese ausgerichtet, bietet aber seit jeher die Option, dass dies angepasst werden kann – aber nicht durch den Nutzer. Bisher konnten nur die Fahrzeughersteller über die Einstellungen im Infotainment-System festlegen, für welche Seite die Android Auto-Oberfläche angepasst sein soll. Das sollte bei den meisten Fahrern passen, aber dennoch liefert man nun ein Update, das eine manuelle Anpassung ermöglicht.

Android Auto-Nutzer haben somit die Möglichkeit, die wichtigsten Bedienelemente sowie die Navigationsanweisungen von Links nach Rechts oder von Rechts nach Links zu verschieben – je nach Präferenz. Das kann aus den unterschiedlichsten Gründen sehr praktisch sein, selbst wenn die Einstellung bisher für euch gepasst hat.

