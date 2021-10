Pixel 6: Googles neue Smartphones kommen in wenigen Tagen – mit Pixel Fold, Pixel Watch & noch mehr? (Leak)

Seit gestern ist es offiziell: Google wird am 19. Oktober die Pixel 6-Smartphones vorstellen, auf die viele Nutzer nun schon seit längerer Zeit warten und die wohl auch noch in diesem Monat in den Verkauf gehen sollen. Doch aufgrund der Bezeichnung des Pixel Launch Event gibt es nun Spekulationen, dass am Montag in zwei Wochen noch weitere Pixel-Geräte vorgestellt werden könnten.



Es war schon seit längerer Zeit bekannt, dass Google die Pixel 6-Smartphones am 19. Oktober vorstellen wird, sodass die gestern Abend verschickte Einladung lediglich als Bestätigung angesehen wurde und keine echte Überraschung war. Auf der digitalen Einladungskarte war das bereits bekannte Pixel 6-Smartphone abgebildet, sowie das Google-Icon und das Datum der Präsentation – ansonsten keine versteckten Hinweise. Außer vielleicht im Titel der Veranstaltung.

Obwohl man in der längst gestarteten Marketing-Kampagne stets vom “Pixel 6” spricht, lädt man nicht zu einem “Pixel 6-Event”, sondern zu einem “Pixel Event”. Ein fehlendes Zeichen, das allerdings den Unterschied machen kann. Google dürfte also mehr als nur das Pixel 6 vorstellen und die Pixel-Linie um weitere neue Geräte ergänzen. Als ziemlich sicher gilt, dass man zusätzlich zu den Smartphones den neuen Pixel Stand vorstellen wird, der unter anderem zum drahtlosen Aufladen der Smartphones verwendet werden kann.

Aber ist das schon alles oder kommt da noch mehr? Ein nicht ganz so bekannter Leaker spekuliert darüber, dass wir noch weitere Produkte sehen werden, über die in den letzten Monaten einige Details bekannt geworden sind. Ganz konkret geht es um die Pixel Watch, ein faltbares Pixel-Smartphone und sogar um ein Pixel-Tablet und neue Nest Smart Speaker.









Die Pixel 6-Smartphones sind gesetzt, keine Frage. Der im “Leak” erwähnte Pixel Stand ist aus meiner Sicht ebenfalls sicher, aber danach wird es interessant. Über die Pixel Watch gab es vom Frühjahr bis Mitte des Sommers einige Leaks, doch die meisten Beobachter gehen davon aus, dass es auch 2021 keine Pixel Watch gibt. Konkret gibt es seit längerer Zeit keine Hinweise darauf, dass eine Google-Smartwatch vor der Tür steht.

Das Pixel Foldable gemeinsam mit einem möglich Pixel Flip ist eine andere Geschichte. Das Smartphone existiert ohne Frage und wird sogar mit einer eigenen Android-Version bedacht (Android 12.1). Es soll wohl erst am Ende des vierten Quartals 2021 auf den Markt kommen, sodass man am 19. Oktober eher mit einem offiziellen Teaser als einer echten Ankündigung rechnen müsste. Neue Nest Smart Speaker wären möglich, bisher ist allerdings nichts bekannt.

Ein Pixel-Tablet wird als “möglich” beschrieben. Ich hatte in den letzten Wochen über Googles neue Tablet-Aktivitäten geschrieben, ein echtes Pixel-Tablet im Jahr 2021 halte ich aber eher für ausgeschlossen. Höchstens ein großes Foldable, das im ausgeklappten Modus die Ausmaße eines Tablets erreicht.

» Pixel 6 & Pixel 6 Pro: Die neuen Smartphones kommen in zwei Wochen; Google lädt zum Pixel Fall Launch Event

» Wear OS & Apple Watch: Smartwatch-Markt wächst um 27 Prozent; gute Voraussetzungen für Googles Neustart

Keine Google-News mehr verpassen: Abonniere den GoogleWatchBlog-Newsletter

GoogleWatchBlog Newsletter abonnieren