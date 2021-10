YouTube: Der Videoplayer soll nun interessante Stellen eines Videos hervorheben – Testlauf wurde gestartet

Auf Googles Videoplattform YouTube tut sich derzeit einiges, denn man möchte sich auch abseits des Musikstreamings ein wenig modernisieren und bastelt an neue Features. Nun hat man einen Testlauf angekündigt, bei dem die interessantesten Stellen eines Videos hervorgehoben werden sollen. Diese werden aber nicht von den Algorithmen, sondern von den Nutzern bestimmt.



Manche YouTube-Videos sind kurz und knackig, andere wiederum sehr ausschweifend und wenig auf den Punkt kommend. Wer direkt die wichtigsten Stellen finden möchte, konnte entweder nach Zeitstempeln in den Kommentaren suchen oder darauf hoffen, dass der YouTuber selbst Zeitstempel gesetzt hat. Nun wird etwas Ähnliches getestet, mit dem die interessantesten Stellen hervorgehoben werden sollen. Angekündigt wurde es mit kurzen Worten als Testlauf mit einigen wenigen Nutzern:

Testing engagement graph above progress bar: We’re experimenting with showing viewers a signal to help them quickly see which parts of a video may be interesting. If you’re in this experiment, you’ll see a graph above the red progress bar while scrubbing – if the graph is high, it means that part of the video has been frequently re-watched. Note: this experiment is only available to a small percentage of viewers on mobile and desktop.