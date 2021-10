Google Tasks: Neues Favoriten-Feature kommt bald – Aufgaben lassen sich zukünftig mit Sternchen markieren

Bei der Aufgabenverwaltung Google Tasks gibt man nach langer Zeit des Stillstands nun richtig Gas und wird in Kürze ein neues Feature freischalten, auf das viele Nutzer schon seit langer Zeit gewartet haben dürften: Einzelne Aufgaben lassen sich als Favoriten markieren und somit sehr schnell wieder aufrufen. Für dieses Feature kommt dann auch gleich noch die neue Tab-Ansicht zum Einsatz.



Mit Google Tasks lassen sich Aufgaben und Aufgabenlisten sehr leicht plattformübergreifend verwalten und synchronisieren, doch der mangelnde Funktionsumfang sorgt dafür, dass das Tool weit hinter seinem Potenzial zurückbleibt. Erst vor wenigen Wochen wurde die neue Tab-Ansicht gesichtet und nun hat ein Teardown der aktuellen Android-App eine weitere Verbesserung ergeben, die derzeit aber nur über Umwege aktiviert und genutzt werden kann.

Jede Aufgabe lässt sich nun mit einem Stern versehen und dadurch in die Liste der Favoriten verschiebe. Diese Favoriten erscheinen als erster Tab in der Hauptnavigation, sodass ihr stets darauf zugreifen könnt. Natürlich bleiben die in den Favoriten abgelegten Aufgaben auch weiterhin in ihren Listen, sodass ihr diese an zwei Stellen finden könnt. Eine kleine Verbesserung, die aber für viele Nutzer eine große Wirkung haben kann – gerade wenn man tagtäglich mit mehreren Aufgabenlisten hantiert.

Bisher konnte das Feature nur über einen Teardown aktiviert werden, dürfte aber schon bald für alle Nutzer ausgerollt werden.

