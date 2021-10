YouTube Music: Google Cast-Unterstützung wird für die ersten Desktop-Nutzer ausgerollt (Screenshots)

Die Musikstreamingplattform YouTube Music ist seit der Einstellung von Google Play Music Googles einziges Produkt in diesem Bereich, lässt aber noch einige praktische Features vermissen. Nun schließt man eine wichtige Lücke, die vielen Nutzern in den letzten Monaten sicherlich begegnet ist: In diesen Tagen wird die Möglichkeit ausgerollt, die Medien per Google Cast zu streamen.



YouTube Music ist eine Musikstreamingplattform, die das Wörtchen “Streaming” allerdings nur vor der Oberfläche Ernst genommen hat und dahinter vermissen ließ – zumindest am Desktop. Während Smartphone-Nutzer seit langer Zeit einen Cast-Button in der Oberfläche finden und Medien auf einen entsprechenden Cast-Empfänger übertragen können, war das mit der Desktopversion bisher nicht möglich. Dort konnte man nur den Umweg über die Browserfunktion gehen, die allerdings den gesamten Tab als Videostream übertragen hatte. Auf dem Chromecast oder Smart Displays sehr unschön und massive unnötige Datenübertragung.

Nun sehen die ersten Nutzer einen Cast-Button in der Oberfläche der Desktop-App sowie in der Progressive Web App. Dieser befindet sich oben rechts neben dem Profilbild und überträgt natürlich nur den Videoplayer und nicht die gesamte Oberfläche der Webseite. Bisher wurde das Feature nicht offiziell angekündigt und scheint sich erst im langsamen Rollout oder Test mit wenigen Nutzern zu befinden. Damit wird YouTube Music für den Desktop wieder ein Stückchen praktischer.

[9to5Google]

