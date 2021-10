Pixel-Smartphones: Die dritte Generation erreicht End-of-Life – wackelt vielleicht auch Android 12 für das Pixel 3?

Google hat gestern Abend nicht nur Android 12 veröffentlicht und das Android-Sicherheitsupdate ausgerollt, sondern hat damit indirekt auch das End-of-Life für ein nicht ganz so populäres Pixel-Smartphone eingeläutet. Für die beiden Smartphones Pixel 3 und Pixel 3 XL werden es offiziell die letzten Updates gewesen sein. Und wenn es ganz schlecht läuft, könnte sogar Android 12 wackeln.



Google versorgt alle Pixel-Smartphones für drei Jahre nach dem Tag des Verkaufsstarts mit Android-Updates – das gilt sowohl für das Betriebssystem als auch für Sicherheitsupdates. Und damit ist Oktober traditionell die Zeit, in der man einer alten Generation den Stecker zieht. Ein Blick auf unsere Update-Liste zeigt, dass nun die geplante Lebensdauer der beiden Smartphones Pixel 3 und Pixel 3 XL enden wird.

Bisher hat sich Google nicht offiziell dazu geäußert, doch es ist davon auszugehen, dass es im November kein weiteres Sicherheitsupdate für das Pixel 3 geben wird. Bei den ersten beiden Generationen war es so, dass man den November ausgelassen hatte und im Dezember noch ein letztes kombiniertes Update nachgeschoben hat. Gut möglich, dass man das auch in diesem Jahr wieder so hält. Der Oktober ist das letzte garantierte Datum, Google könnte also jederzeit noch ein paar Monate drauflegen.

Betroffen sind nur die beiden “großen” Smartphones Pixel 3 und Pixel 3 XL, denn das Pixel 3a inklusive XL-Ableger wird noch bis Mai nächsten Jahres mit Android-Updates versorgt. Das bedeutet allerdings auch, dass das Update auf Android 12 für das Pixel 3a mit recht großer Wahrscheinlichkeit das letzte Betriebssystem-Update sein wird.









Kommt Android 12 für das Pixel 3?

Und wo wir schon bei Android 12 sind: Durch die gestern angekündigte Verschiebung wäre es theoretisch möglich, dass Google sich das Update für das Pixel 3 vollständig erspart. Man hat verkündet, dass Android 12 erst “in einigen Wochen” auf die Pixel-Smartphones ausgerollt wird. In vier Wochen ist allerdings schon November und damit wäre der garantierte Update-Zeitraum für das Pixel 3 ausgelaufen. Natürlich können die Nutzer nichts dafür, aber Google garantiert keine Versionen oder Anzahl von Updates, sondern Zeiträume.

Ich halte das für unwahrscheinlich, aber dennoch kann man es einmal erwähnen und einfach darauf hoffen, dass Google sich kundenfreundlich verhält, falls Android 12 tatsächlich erst später kommen sollte. Derzeit sieht es nämlich auch so aus, als wenn Android 12 auf dem Pixel 6 Premiere feiern und erst mit kurzer Verzögerung auf andere Smartphones kommen sollte. Aber auch das ist nur Spekulation und nicht bestätigt. Dennoch: Im Hinterkopf behalten. Weil das Pixel 3 alle Vorabversionen erhalten hat, wäre ein ausbleibendes Update kaum denkbar.

