Pixel 6 & Pixel 6 Pro: Die neuen Smartphones kommen in zwei Wochen; Google lädt zum Pixel Fall Launch Event

Google macht es endlich offiziell: Die Pixel 6-Smartphones werden in zwei Wochen auf einem Pixel Fall Launch Event vorgestellt. Vor wenigen Minuten wurden die Einladung für das Event versendet, das natürlich wieder digital stattfindet und ziemlich sicher auch Live bei YouTube übertragen wird. Möglicherweise werden wir auf diesem Event nicht nur das Pixel 6 sehen.



In den letzten Wochen kursierten viele mögliche Termine für das Pixel 6 und auch für Android 12 – und nun erweist sich auch der Präsentations-Termin für die Smartphones als korrekt. Google hat vor wenigen Minuten die Einladung zum “Pixel Fall Launch”-Event verschickt, das in exakt zwei Wochen stattfinden soll: Am 19. Oktober will man die beiden neuen Pixel 6-Smartphones vorstellen und möglicherweise auch einen Ausblick auf weitere Geräte geben.

Natürlich werden die Pixel 6-Smartphones im Mittelpunkt stehen, aber auch ein Ausblick auf Pixel Fold und Pixel Flip wäre möglich, denn die faltbaren Geräte sollen noch in diesem Jahr kommen. Außerdem ist es gut möglich, dass dies gleichzeitig der endgültige Launch-Termin für Android 12 ist, das zwar gestern Abend veröffentlicht, aber noch nicht ausgerollt wurde. Wir werden euch hier im Blog natürlich auf dem Laufenden halten.

