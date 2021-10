Smart Home: Neue Nest Cams sind ab sofort im Google Store verfügbar; Indoor und Outdoor mit Flutlicht (Video)

Die Google-Tochter Nest hat vor wenigen Wochen neue Sicherheitskameras vorgestellt, mit denen sich sowohl der Innen- als auch der Außenbereich abdecken lässt. Von der smarten Video-Türklingel über eine Überwachungskameras für Außen bis zum Innen-Modell war einiges dabei. Nun sind die letzten beiden neu vorgestellten Geräte auch im deutschen Google Store verfügbar: Die Nest Cam Indoor 2 sowie die erste Nest Cam mit Flutlicht.



An jedem Gerücht ist ein Funken Wahrheit, das zeigt sich auch heute wieder: In den letzten Tagen gab es Gerüchte über ein Nest-Event am heutigen Dienstag und nun sind immerhin neue Produkte verfügbar. Die kürzlich vorgestellte neue Generation der Nest-Überwachungskameras wird nun durch die Verfügbarkeit der beiden letzten Produkte komplettiert. Ab sofort sind die Nest Cam für den Innenraum der zweiten Generation sowie die Nest Cam mit Flutlicht im Google Store verfügbar.

Wirklich günstig sind sie nicht, aber dafür sollen sie langlebig sein, sind durch eine Google-Garantie zu einem gewissen Grad vor Diebstahl geschützt und benötigen für viele Funktionen kein zusätzliches Nest Aware-Abo mehr. Schaut einfach einmal im Google Store vorbei, ob etwas für euch dabei ist. Hier findet ihr die Links zu allen neuen Produkten sowie einiges an Bildmaterial zu den neuen Produkten, die nun verfügbar sind.

Die neuen Nest-Produkte im Google Store









