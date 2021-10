Smart Home: Neue Geste für Google Nest Hub Smart Displays kommt – ‘in der Luft’ durch Galerien swipen

In diesen Tagen könnte es einige Neuerungen rund um das Google Nest Smart Home geben, denn es stehen wohl tatsächlich noch einige neue Produkte oder zumindest Features vor der Tür. Nun wurde eine Verbesserung bekannt, von der alle Besitzer eines Nest Hub Smart Displays der zweiten Generation profitieren: Die Radarsteuerung Soli soll um eine zusätzliche Geste erweitert werden.



Das Google Nest Hub Smart Display der zweiten Generation lässt sich neben der Touch- und Sprachbedienung auch per Motion Sense nutzen. Dabei handelt es sich um in der Luft vor dem Display ausgeführte Gesten, die vom Radarsensor Soli erkannt und entsprechend umgesetzt werden. Bisher ist der Funktionsumfang durch einen einfachen Luft-Swipe zur Seite zum Abschalten von Alarmen sowie zum Pausieren von Musik noch überschaubar, aber nun wird es ausgebaut.

In der App ist nun die Rede davon, dass mit einem Swipe zwischen den Fotos in der Galerie gewechselt werden kann. Sicherlich eine sehr sinnvolle Ergänzung, die derzeit aber noch nicht zur Verfügung steht und wohl einen serverseitigen Rollout erfordert. Eine sehr schöne Verbesserung, bei der man sich aber auch fragen muss, was daran so lang dauert. Die Geste wurde zuvor schon erkannt und die Freischaltung für die Galerie dürfte kein Hexenwerk sein. Ähnliches wünschen sich viele Nutzer auch für die Musiksteuerung, aber bisher ist das noch nicht möglich.

