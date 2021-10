Pixel 6: Der wohl merkwürdigste Leak dieser Generation – so werden die Smartphones montiert & zerlegt (Video)

Rund um die in wenigen Tagen vorgestellten Pixel 6-Smartphones gab es in den letzten Monaten zahlreiche Leaks, die praktisch alle Bereiche umfassten und kaum noch Fragen offen ließen. Nun gibt es einen neuen Leak, den man in der Form wohl nicht erwartet hätte, der aber dennoch für geschulte Augen einiges verraten dürfte: Eine vollständige Video-Anleitung zum Montieren und Zerlegen der Smartphones.



Eigentlich dachten wir, dass wir bis auf sehr sehr wenige Informationslücken bereits alles über die Pixel 6-Smartphones wissen und auch schon alles gesehen haben, das man uns zeigen könnte. Aber das war nicht der Fall, denn nun gibt es einen brandneuen Leak, der uns im wahrsten Sinne des Wortes zeigt, was die Smartphones unter der Haube haben – und das sogar in Videoform. Zwei neue Videos zeigen, wie die Smartphones zerlegt und zusammengesetzt werden können.

Das Video stammt allerdings nicht aus den üblichen Quellen wie iFixit oder Ähnlichen, die normalerweise keine Geräte zerlegen die nicht offiziell auf dem Markt sind, sondern scheint einen eher internen Charakter zu haben. Die Quelle des Videos ist schwer auszumachen, aber für mich wirkt das nach einer internen Anleitung, wie die einzelnen Komponenten der Smartphones montiert werden sollen. Gut möglich, dass es sich dabei um offizielle Google-Videos handelt, die aber natürlich nicht für die Öffentlichkeit bestimmt waren.

Schaut euch einfach einmal die folgenden Videos an, deren musikalische Untermalung natürlich nicht zum Originalvideo gehört und vielleicht aus gutem Grund überspielt wurde. Es gibt unglaublich viele Details in Bild und Text, sodass jeder Teardown dieser Geräte eigentlich vollkommen überflüssig wird.









Die Videos wurden gestern auf einem YouTube-Kanal veröffentlicht, der über gerade einmal acht Abonnenten verfügt. Gut möglich, dass es sich dabei um einen Mitarbeiter handelt, der in diesem Prozess involviert ist und die ihm zur Verfügung gestellten Videos dann eben auf YouTube hochgeladen hat. Ich halte es für möglich, dass sie auch schnell wieder gelöscht werden, sodass ihr sie euch bei Interesse schnell ansehen solltet.

Ich bin gespannt, ob das noch einmal getoppt werden kann…

» Pixel 6 Pro: Umfangreicher Leak zeigt viele neue Bilder und Informationen zum Google-Smartphone (Galerie)

» Pixel 6 & Pixel 6 Pro: Umfangreicher Leak zum neuen Pixel Stand-Ladegerät sowie den Schutzhüllen (Galerie)

» Pixel 6: Googles neue Smartphones kommen in wenigen Tagen – mit Pixel Fold, Pixel Watch & noch mehr? (Leak)

Keine Google-News mehr verpassen: Abonniere den GoogleWatchBlog-Newsletter

GoogleWatchBlog Newsletter abonnieren