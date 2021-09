Pixel 6 & Pixel 6 Pro: Alles was über die neuen Google-Smartphones bekannt ist – Spezifikationen, Preis & Co

Google wird schon bald die neuen Pixel 6-Smartphones vorstellen, mit denen das Unternehmen endlich den großen Durchbruch schaffen und nach bisher bekannten Informationen mehr als zehn Millionen Einheiten verkaufen möchte. Nun rückt die erwartete Präsentation langsam näher, sodass wir alle bisher bekannten Informationen rund um die beiden Smartphones Pixel 6 und Pixel 6 Pro in diesem Artikel zusammenfassen.



Die Pixel-Smartphones gehen in diesem Jahr in die sechste Generation und zum ersten Mal hat man das Gefühl, dass nicht nur die Nutzer dem Release sehr ernsthaft entgegenfiebern, sondern dass auch das Unternehmen an einen echten Erfolg glaubt. Ob die Geräte das halten können, bleibt abzuwarten, aber die bisher bekannten Informationen lassen auf einen großen Schritt hoffen. Man legt in allen Bereichen kräftig nach und scheint sich die Kritik der vergangenen Jahre zu Herzen genommen zu haben.

Die ersten Leaks rund um die Pixel 6-Smartphones kamen bereits im Frühjahr und wurden wie üblich immer umfangreicher. Google hat dann vor einigen Woche nachgelegt und die Smartphones kurzerhand angekündigt. Damit hat man nicht nur viele, nicht alle, bisher bekannten Informationen bestätigt, sondern auch klargestellt, dass die neuen Geräte als Pixel 6 und Pixel 6 Pro an den Start gehen werden.

Hier nun eine Übersicht aller bisher bekannten Spezifikationen sowie eine Reihe von offiziellen Bildern und Renderbildern, die ziemlich exakt dem offiziellen Bildmaterial entsprechen. Bis auf eine andere Kamera-Anordnung und einer leicht veränderten Position der Kameraleiste, sehen beide Smartphones gleich aus. Bestätigt sind die Spezifikationen nicht, werden aber durch mehrere Quellen getragen und wurden bisher nicht widerlegt. Nehmt sie also einfach als nahezu gegeben an.









Pixel 6 Spezifikationen

Display: 6,4 Zoll AMOLED @ 1080p

Kamera: 50MP (Wide) + 12MP (Ultra wide) (Mehr zur Kamera)

(Mehr zur Kamera) Frontkamera: 8MP

Akku: 4614 mAh – Laden mit Pixel Stand mit bis zu 23 Watt

– Laden mit Pixel Stand mit bis zu 23 Watt Prozessor: Google Whitechapel

RAM: 8GB

Speicher: 128GB / 256GB

Betriebssystem: Android 12

Farben: Pink, Grün, Dunkelgrau (siehe Bilder unten)

(siehe Bilder unten) Preis (spekulativ): 999 Euro

Pixel 6 Pro Spezifikationen

Display: 6,71 Zoll Plastic OLED @ 1440p

Kamera: 50MP (Wide) + +48MP (Tele) + 12MP (Ultra wide) (Mehr zur Kamera)

(Mehr zur Kamera) Frontkamera: 12MP

Akku: 5000 mAh – Laden mit Pixel Stand mit bis zu 23 Watt

– Laden mit Pixel Stand mit bis zu 23 Watt Prozessor: Google Whitechapel

RAM: 8GB

Speicher: 128GB / 256GB / 512 GB

Betriebssystem: Android 12

Farben: Dunkelgrau, Gelb-Orange, Hellgrau (siehe Bilder unten)

(siehe Bilder unten) Preis (spekulativ): 1099 Euro – 1199 Euro

Pixel 6 & Pixel 6 Pro Kamera

Die Pixel 6-Smartphones werden über eine starke Kamera-Ausstattung verfügen, wie ihr den obigen Spezifikationen sowie dem bisher einzigen Detailbild der Kamera entnehmen könnt. Man setzt auf mehrere horizontal nebeneinander platzierte Sensoren und schafft sich damit auch Platz für weitere Komponenten zukünftiger Generationen. Es gilt als sicher, dass Googles Ingenieure neue Kameratricks mitbringen werden, die erst bei der Präsentation auf der großen Bühne gezeigt werden. Die entsprechenden technischen Voraussetzungen hat man dafür in jedem Fall geschaffen. Die Kamera-Sensoren sollen von Samsung stammen und das neue DPA unterstützen.

























Kein Ladegerät

Google hat offiziell bestätigt, dass die Smartphones ohne Ladegerät ausgeliefert werden. Dieses dürfte vermutlich separat zu erwerben sein, was bisher aber nicht bekannt ist. Als Grund hat man angegeben, dass die Nutzer schon genügend Ladegeräte besitzen und setzt damit auf eine ähnliche Argumentation wie Apple und Samsung. Kann man gut finden und der Gedanke ist sicherlich der richtige, aber schlussendlich senkt man die eigenen Kosten, schafft sich einen Zusatzkauf und verkauft es als positive Nachricht.

Tensor

Das Pixel 6 ist für Google auch ein Vehikel, um den Tensor-Chip erstmals auf den Markt zu bringen. Tatsächlich war der Chip der heimliche Star bei der damaligen Ankündigung und es ist zu erwarten, dass dieser in den nächsten Jahren und vielleicht auch schon beim Pixel 6 noch einige “Wunder” vollbringen wird – auch wenn es noch etwas Zeit in Anspruch nehmen wird. Mehr zu Tensor findet ihr in diesem Artikel.

Wann werden die Smartphones vorgestellt?

Mehrere Leaker haben sich auf den 19. Oktober eingeschossen, was sich auch mit einem erst vor wenigen Tagen von Google veröffentlichtem Teaserbild deckt, auf dem dieses Datum zu sehen ist. Glaubt man Informationen aus gleicher Quelle, ist der Verkaufsstart am 28. Oktober.

» Pixel 5a: Googles neues Smartphone im Teardown – drahtloses Laden wäre möglich & mehr Details (Video)

» Android: Kommt das erste Pixel-Tablet? Google bringt die ersten Neuerungen für Tablet-Nutzer seit Jahren

Keine Google-News mehr verpassen: Abonniere den GoogleWatchBlog-Newsletter

GoogleWatchBlog Newsletter abonnieren