Apple Event Livestream: Neue MacBooks kommen – YouTube zeigt das Unleashed-Event ab 19:00 Uhr Live

Die große Event-Woche beginnt und heute Abend lädt als erstes Apple zu einer Präsentation, die man doch recht kurzfristig angesetzt hat – möglicherweise auch, um dem Pixel-Event aus dem Weg zu gehen. Was Apple heute Abend vorstellen wird, könnt ihr euch wie üblich im Livestream ansehen. YouTube überträgt das Apple-Event mit dem Titel “Unleashed.” ab 19:00 Uhr Live.



In dieser Woche kommen Freunde größerer Tech-Events voll auf ihre Kosten: Heute Abend lädt Apple, morgen Abend gibt endlich das Pixel-Event und am Mittwoch versammelt sich die Tech-Presse schon wieder bei Samsung. Natürlich gehen sich die Unternehmen wohlwissend aus dem Weg, aber dennoch dürfte man sich vor allem bei Google ärgern, in dieser Woche nicht die volle Aufmerksamkeit zu genießen – was man aber mit den Leaks rund um die Pixel-Smartphones ohnehin schon seit Monaten tut.

Heute Abend heißt es bei Apple “Unleashed.”, was soviel bedeutet wie “Entfesselt”. Das dazugehörige Vorschaubild zeigt Ähnliches. Was man damit genau meint, wird sich heute Abend zeigen. Vielleicht entfesselt man sich ja ein wenig von der eigenen Plattform und bringt FaceTime zu Android. Ganz abwegig ist das nach der damaligen Ankündigung nicht und vielleicht könnte es auch Apple nicht schaden, sich für weitere Plattformen zu öffnen.

Realistischer ist es aber, dass man heute Abend die erwarteten MacBooks vorstellt, vielleicht einen neuen Chip präsentiert und auch neue AirPods sollen wohl auf dem Programm stehen. Tim Cook wird es uns verraten, heute Abend ab 19:00 Uhr bei YouTube im Livestream.









Apple Event Unleashed ab 19:00 Uhr bei YouTube

Der Stream beginnt um 19:00 Uhr, oftmals kann es sich aber lohnen, ein wenig früher hereinzuschauen. Schon jetzt ist das Interesse mit mehreren Tausend wartenden Nutzern sehr groß. Solle es etwas Google-relevantes rund um das Event geben, werdet ihr es hier im Blog natürlich lesen. Ich würde aber eher nicht davon ausgehen.

Und wer weiß, vielleicht crasht Google ja heute Abend das Apple-Event und hat um 19:00 Uhr ebenfalls eine große Ankündigung im Gepäck. Wie wäre es denn mit dem finalen Rollout von Android 12 auf die Pixel-Smartphones? Ein Tag vor dem Pixel-Event ist das gut vorstellbar, sodass man morgen Abend schon den angestoßenen und zu großen Teilen abgeschlossenen Rollout verkünden kann.

