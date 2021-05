Selbst Apple wundert sich und rechnete mit Dominanz: Wie konnte Google den Messenger-Markt verspielen?

Messenger und weitere Kommunikationsplattformen spielen seit vielen Jahren eine große Rolle, haben aber insbesondere in Pandemie-Zeiten noch einmal eine deutlich größere Bedeutung erhalten. Google ist bekanntlich seit sehr vielen Jahren im Messenger-Markt aktiv und mit zahlreichen Produkten vertreten, spielt aber trotz aller Bemühungen nur eine untergeordnete Rolle. Selbst bei Apple fragt man sich: Wie konnte man das vergeigen?



Fragt man Nutzer nach ihren meistgenutzten Messengern, dürften hierzulande WhatsApp und Facebook Messenger ganz oben landen. Mit großem Abstand kommen dann Telegram, Apples iMessage, vielleicht noch Signal und einige andere mehr oder weniger bekannte Marken. Man wird etwas länger fragen müssen, bis mal ein Google-Messenger an erster, zweiter oder wenigstens dritter Stelle genannt wird. Die Frage nach den aktuell verfügbaren Google-Messengern würde wohl auch als Millionenfrage bei “Wer wird Millionär?” durchgehen.

Dass Google im Messenger-Markt keine Rolle spielt, konnte man sich vor 10-15 Jahren kaum ausdenken. Das Unternehmen war gerade mit Google Talk recht erfolgreich und hatte alle Zutaten beisammen, um den nächsten Markt im Sturm zu erobern: Die Kombination aus GMail, Google Talk und dem frisch gestarteten Smartphone-Betriebssystem Android war dafür prädestiniert, die digitale Kommunikation zu kontrollieren und DEN Messenger zu erschaffen. Aber das hat Google nicht geschafft.

Do we want to lose one of the most important apps in a mobile environment to Google? They have search, mail, free video, and growing quickly in browsers.