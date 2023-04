Android 11 bis Android 13: Die Android-Skulpturen in Augmented Reality am Smartphone betrachten (Galerie)

Jede Android-Version besitzt nicht nur eine Versionsnummer, sondern auch eine interne Bezeichnung, die seit einigen Jahren nur noch von Entwicklern und nicht mehr im Marketing genutzt wird. Damit war das Ende der süßen Android-Maskottchen besiegelt, aber dennoch macht man sich auch heute noch einen kleinen Spaß daraus, den Versionen zumindest eine Statue zu spendieren. Wer möchte, kann diese in 3D betrachten und Eastereggs entdecken.



Bis einschließlich Android 9 Pie gab es die Android-Maskottchen, die in Form echter Figuren über viele Jahre im Vorgarten des Googleplex zu finden waren. Diese nette Geschichte endete mit Android 10, denn man verzichtet sowohl auf die Bezeichnung als auch auf die jeweilige Figur. Zwar gibt es weiterhin interne Bezeichnungen auf Basis von Süßwaren, doch diese werden nicht mehr verwendet. Im verlinkten Artikel findet ihr alle Informationen.

Doch man wollte sich wohl nicht vollständig von diesem Spaß verabschieden und setzt seitdem auf Statuen in Form von Zahlen, die temporär aufgebaut werden und dauerhaft als virtuelle Figuren angeboten werden. Diese lassen sich auf der Android-Webseite anrufen und in 3D betrachten. Wer diese Zahlen-Figuren am Smartphone betrachtet, kann sie zusätzlich per Augmented Reality an beliebiger Stelle platzieren, was vor allem bei Android 13 als Tipp mit auf den Weg gegeben wird.

Wir haben euch diese Figuren natürlich jedes Jahr vorgestellt, daher hier nur einige Beispielbilder dieser Figuren, die einige Eastereggs besitzen. Bei Android 11 gibt es eingravierte Features sowie ein Rezept. Bei Android 12 gibt es die Eistüte sowie eine Reihe von Geschmacksrichtungen, die zusammen MATERIAL YOU ergeben. Und bei Android 13 setzt man auf eine Schaukel, deren Sitz aus einer 3 geformt wird.









Android 11

Android 12









Android 13

» Android 11 AR-Figur

» Android 12 AR-Figur

» Android 13 AR-Figur