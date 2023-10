Android: Neue Google-App Magnifier ist jetzt verfügbar – bringt smarte Lupen-Funktionen auf Pixel-Smartphones

Mit dem Start der Pixel 8-Smartphones wird Google auch eine neue App ausliefern, die man schon jetzt im Play Store veröffentlicht hat und für viele aktuelle Pixel-Smartphones zum Download anbietet: Google Magnifier. Dabei handelt es sich um eine Lupe-App, mit der sich per Kamera die Bildausschnitte vergrößern lassen, deutlicher lesbar machen lassen und auch Text erkennen und verwenden lässt.



Google betreibt zwei populäre Kamera-Apps, mit denen sich Livebilder ansehen und abrufen lassen: Einmal die Google Kamera zur Aufnahme von Fotos und Videos und daneben die App Google Lens zur smarten Bilderkennung. Es gibt noch weitere Apps wie Lookout oder Translate, aber diese sind in anderen Bereichen unterwegs. Jetzt hat man die neue App Google Magnifier im Play Store veröffentlicht, die im Rahmen des Pixel 8-Starts angeboten werden soll.

Die App fungiert als Lupe und soll den Nutzern dabei helfen, Dinge mit der Kamera zu vergrößern. Dazu gibt es eine passende Oberfläche mit ständig sichtbarer Zoomleiste, die ein einfaches Hereinzoomen und Herauszoomen ermöglicht. Das ist natürlich auch mit den anderen Kamera-Apps möglich, aber hier ist es eine der Kernfunktionen. Dazu kommt ein Button zum Wechseln der Kamera sowie zum Einschalten der Taschenlampe. Diese lässt sich in verschiedene Helligkeitsstufen festlegen. Aber das ist noch längst nicht alles.

Denn es gibt eine Reihe von Effekten, mit denen sich Objekte und Texte deutlicher sichtbar machen sollen. So lässt sich das Livebild in Graustufen verwandeln, der Kontrast erhöhen, die Helligkeit anpassen, das Livebild in einen Blau-Gelb-Modus schalten oder ein Foto in maximaler Auflösung zur späteren Vergrößerung des Standbildes aufnehmen.









Eine weitere Möglichkeit ist es, den sichtbaren Text direkt durch die Google Lens-Algorithmen zu schicken und somit per OCR zu verwenden. Dabei stehen alle Google Lens-Funktionen zur Verfügung, sodass sich nach Text suchen lässt, dieser vorlesen lässt, kopieren lässt und einiges mehr. Wirklich praktisch und an dieser Stelle auch in einer separaten App sehr sinnvoll.

Die Lupe-App steht für alle Pixel-Smartphones ab dem 5a im Play Store zum Download bereit, sollte rein technisch aber auch auf vielen anderen Geräten nutzbar sein. Ob diese App eine große Zukunft hat oder eines Tages in Google Kamera oder Google Lens aufgeht, bleibt abzuwarten. Ich halte sie, jetzt wo sie da ist, für recht wichtig. Dennoch könnte man das auch in andere Anwendungen integrieren und somit nicht eine weitere App notwendig machen.