France Gall: Ein sehr schönes Google-Doodle mit Video zum 76. Geburtstag der französischen Sängerin

Am heutigen 9. Oktober hätte die französische Sängerin France Gall ihren 76. Geburtstag gefeiert und wird anlässlich dessen von Google mit einem sehr schönen Doodle geehrt. Beim heutigen Google-Doodle für die Ella elle l’a-Sängerin handelt es sich erstmals seit längerer Zeit wieder um ein Video-Doodle, das noch dazu im Hochformat aufgenommen und auch auf diesem auf der Google-Startseite abgespielt wird.



Heute ehrt Google die französische Sängerin France Gall mit einem zuerst nur animierten Doodle und zeigt nach einem Klick das unten eingebundene Video. Sowohl das Doodle als auch das Video sind sehr farbenfroh und peppig gehalten, was sowohl zu ihrer künstlerischen Zeit als auch ihrem Stil passt. Das Doodle für France Gall spielt vor allem mit der Darstellung, dass die Sängerin noch immer unter uns weilt und in schwebender Form ihre Songs zum Besten gibt – das hat man in der Form auch noch nicht gemacht.

Ein Klick auf das Doodle bringt obiges Video auf die Google-Startseite. In diesem hören wir France Gall und sehen ein von den Google-Animateuren dazu erstelltes Video inklusive Text. Das Video ist absichtlich im Hochformat aufgenommen und füllt damit die gesamte Höhe der Google-Startseite am Desktop oder praktish das Vollbild am Smartphone. Das ist meines Wissens nach ein weiteres Novum. Viele Details zu France Galls Leben findet ihr auf der Detailseite, auf der auch die Gastkünstlerin Mathilde Loubes zu Wort kommt.

Googles Doodle-Beschreibung:

Das heutige Video Doodle, illustriert von der in Paris lebenden Gastkünstlerin Mathilde Loubes , feiert die französische Sängerin France Gall, die mit 16 Jahren in die Yé-yé-Szene einstieg und eine prominente Sängerin blieb. An diesem Tag im Jahr 1947 wurde sie in Paris unter dem Namen Isabelle geboren.

Da er in einer Familie von Textern, Komponisten, Chorgründern und Sängern aufwuchs, ist es keine Überraschung, dass Gall eine musikalische Karriere verfolgte. In ihrer Jugend spielte sie Gitarre und Klavier und mit 15 Jahren unterschrieb sie unter Anleitung ihres Vaters bei einem Musikverlag. Unter dem Pseudonym France Gall veröffentlichte sie ihre Debütsingle Ne Sois Pas Si Bête (Sei nicht so albern), die an ihrem 16. Geburtstag zum ersten Mal im Radio lief.

1965 vertrat Gall Luxemburg beim internationalen Liederwettbewerb Eurovision. Ihre fröhliche Darbietung von „Poupée De Cire, Poupée De Son “ (Wax Doll, Sound Doll) brachte ihr den ersten Preis ein und gilt als der erste Popsong, der den Wettbewerb gewann. Zu diesem Zeitpunkt galt der junge Gall als eine der Hauptfiguren der Yé-yé-Bewegung; Im darauffolgenden Jahr wurde sie zum weiblichen Popstar Nummer eins in Frankreich gewählt, was mit einer erfolgreichen internationalen Karriere einherging.

Gall arbeitete im Laufe der Jahre mit mehreren Komponisten und Songwritern zusammen, insbesondere mit Michel Berger, den sie 1976 heiratete. Zu ihren berühmtesten Kooperationen gehören „ Évidemment “ (Offensichtlich), „La Déclaration D’amour“ (Liebeserklärung) und „ Mon Fils Rira du“. Rock ’n‘ Roll (Mein Sohn wird über Rock’n’Roll lachen). 1979 trat sie live auf und spielte die Hauptrolle in der Rockoper Starmania, für die ihr Mann die Musik schrieb.

In den 80er Jahren veröffentlichte France Gall vier Alben: Paris, France, Tout Pour la Musique, Débranche! und Babacar. Viele ihrer Songs landeten an der Spitze der Charts, wie „ Ella, elle l’a“ (Ellas She’s Got It) und „Il Jouait Du Piano Debout“ (He Played Piano Standing) – das im heutigen Doodle! Frankreich arbeitete in dieser Zeit auf seinen Wunsch hin an zwei Duetten mit dem englischen Künstler Sir Elton John zusammen. Irgendwie schaffte sie es trotzdem, sich philanthropisch zu engagieren. Im Laufe der Jahre organisierte sie Lebensmittelaktionen, veranstaltete Spendenaktionen, spendete den Erlös einiger ihrer Lieder und leistete direkt vor Ort Arbeit für von ihr unterstützte Zwecke.

Während ihrer mehr als 50-jährigen Karriere hinterließ Gall bei einem internationalen Musikwettbewerb einen bleibenden Eindruck, veröffentlichte über 15 Alben, trat in ausverkauften Hallen auf drei Kontinenten auf und war Co-Autorin des Musicals Résiste . Im Jahr 2001 verewigte der Dokumentarfilm France Gall par France Gall das Leben und die Karriere des Popkünstlers.

Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag dieser französischen Musikikone!