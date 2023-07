Google One VPN: Wie ist meine IP-Adresse? Android-App zeigt jetzt die IP und das Netzwerk (Screenshots)

Das Google One VPN wird in wenigen Tagen ein größeres Update erhalten, das sich auf die IP-Adresse und deren Nutzung zur Standortbestimmung bezieht. Eine weitere Neuerung rund um die IP-Adresse wurde bereits ausgerollt: Die Android-App informiert über die zugewiesene IP-Adresse und genutzte Netzwerk, was nicht nur eine nützliche Information sein kann, sondern auch als Argument für das VPN genutzt wird.



Erst vor wenigen Monaten wurde das Google One VPN für alle Nutzer der Abo-Plattform geöffnet und jetzt geht es daran, den Funktionsumfang auszubauen und an die Vorteile zu erinnern. Einigen Menschen dürfte der Nutzen eines VPN nicht ganz geläufig sein und unter anderem für diese Gruppe bringt man jetzt ein neues Feature in die App. Auf der Landingpage des VPN innerhalb der Google One-App wird man jetzt direkt unter dem Schalter zum Aktivieren und Deaktivieren über die eigene Verbindung informiert. Gezeigt wird sowohl die IP-Adresse als auch das Netzwerk, mit dem man verbunden ist.

Die beiden Informationen sind nicht wirklich aufregend und lassen sich mit vielen Apps oder Online-Tools herausfinden. Als subtile Werbung darf es betrachtet werden, dass beide Informationen in dunkelgrau gezeigt und beim Aktivieren des VPN verschwinden und durch einen grünen Text ersetzt werden. Natürlich ist man grundsätzlich weiterhin erst einmal mit seinem ISP als erste Station verbunden und hat eine IP-Adresse, aber diese wird dadurch verschleiert. Alle anderen Nutzer werden es sicherlich hilfreich finden, eine möglicherweise vorinstallierte App nutzen zu können, um die eigene IP-Adresse schnell herausfinden zu können.

Schon bald wird man ein weiteres neues Feature ausrollen, mit dem sich der exakte Standort verschleiern lässt oder umgekehrt sogar noch genauer angeben lässt. Alles allerdings nur Basis von IP, das offenbar gar nicht so selten zur Standortbestimmung verwendet wird.

