Google Bildersuche: Echtes Foto oder KI-generiert? Neues Tool soll über Bildherkunft informieren (Screenshots)

Mit der breiten Verfügbarkeit von generativer Künstlicher Intelligenz haben alle Nutzer die Möglichkeit, sehr einfach Bilder zu generieren, die oftmals nicht von echten Aufnahmen unterschieden werden können – natürlich abhängig vom Motiv. Jetzt will Google den Nutzern dabei helfen, solche KI-generierten Bilder zu erkennen. Dazu soll die Bildersuche einen Anhaltspunkt dafür geben, ob ein Motiv echt ist oder nicht.



Gerade erst hat Google einen KI-Bildgenerator für die Bildersuche angekündigt und will den Nutzern die Möglichkeit geben, eigene passende Motive zu erstellen. Aber man geht auch in die andere Richtung und will dabei unterstützen, solche Bilder zu erkennen. Dabei setzt man aber nicht auf ausgeklügelte Pixel-Analysen, sondern auf ein einfaches Vergleichswerkzeug. Mit dem neuen Eintrag „Über dieses Bild“ lässt sich herausfinden, wann das Bild zum ersten Mal im Web aufgetaucht ist, auf wie vielen Seiten es erscheint und wie es beschrieben ist.

Wenn ein Bild nicht im Google-Index gefunden wird, muss es nicht unbedingt KI-generiert sein – das Tool kann also keine zuverlässige Antwort geben, sondern nur als Tendenz gewertet werden. Umgekehrt ist es allerdings so, dass ein Bild, das schon vor Jahren im Google-Index aufgetaucht ist und auf vielen Webseiten verwendet wird, sehr wahrscheinlich nicht von einer KI generiert wurde. Einerseits, weil es weit verbreitet und auf der anderen Seite, weil so etwas vor zehn Jahren – oder wann das Bild auch immer zuerst auftauchte – in der Form technisch kaum möglich gewesen war.

Man will diese neue Bildinfo im Laufe der nächsten Tage für alle Nutzer mit englischsprachiger Oberfläche der Bildersuche ausrollen.

[9to5Google]