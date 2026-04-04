YouTube: Googles Videoplattform sieht sich selbst als die Zukunft der Medien – hat wohl große Creator-Pläne

Google ist mit der Videoplattform YouTube höchst erfolgreich und es scheint längst kein Ende des Wachstums in Sicht zu sein – sondern viel mehr eine scheinende Zukunft. Nachdem man Rekordquartale gesammelt und zum weltweit größten Medienunternehmen aufgestiegen ist, hat man jetzt das nächste große Ziel vor Augen: YouTube sieht sich selbst als „die Zukunft der Medien“.



Google macht mit YouTube vieles richtig, man kann es gar nicht anders sagen. Wir hatten hier im Blog erst kürzlich davon berichtet, dass YouTube zum größten Medienunternehmen vor Disney und Netflix aufgestiegen ist, ich schrieb über YouTubes goldenen Weg, der sich trotz aller Rekord möglicherweise noch ganz am Anfang befindet und jetzt scheint man dies bestätigen zu wollen. In einer Einladung zu einem Creator-Event gibt man sich hochtrabend.

YouTube CEO Neal Mohan, YouTube CBO Mary Ellen Coe, and Google President Sean Downey – alongside featured brands, top creators and artists – will demonstrate how YouTube is not only the #1 streamer in the U.S., but the future of media.

YouTube will auf dem Event nicht nur zeigen, wie man in Zukunft im Medienbereich aktiv sein will, sondern sieht sich selbst als DIE Zukunft der Medien. Es gibt kein Vorbeikommen an der Videoplattform, egal ob für Streamer, Creator oder Medienschaffende. Tatsächlich kauft man sich derzeit auch in einige wichtige Marken ein, die das Standing weiter ausbauen sollen. Sieh meinen Artikel zum goldenen Weg oder etwa die Oscar-Verleihung auf YouTube oder die Fussball WM 2026 auf YouTube.

Sowohl die aktuelle Entwicklung als auch der weiter zu erwartende KI-Schub sowie die starken Google-Plattformen von Android über die smarten Brillen bis zu Google TV geben dem Unternehmen Werkzeuge in die Hand, sich zu positionieren. Wir dürfen gespannt sein, was da noch alles kommt und ob YouTube auch ernsthaft in Konkurrenz mit großen Medienhäusern und Streamingplattformen treten will. Fraglich ist es auch, wie es die Creator als Eventgäste finden, wenn YouTuber langsam durch KI ersetzt werden.

» YouTube: Googles Videoplattform am goldenen Weg – wachsendes Standing und weltgrößter Medienkonzern

» YouTube Premium: Das beste Paket im Medienbereich – darum bin ich mit dem Abo sehr zufrieden (Meinung)

[YouTube Blog]

Letzte Aktualisierung am 23.03.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.