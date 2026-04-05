Ostern 2026: Ein überraschendes Google-Doodle zum Osterfest – bringt bemalte Eier auf die Startseite

Heute ist Ostersonntag, für viele Menschen das Highlight von Ostern und damit natürlich auch ein sehr relevantes Thema – das von Google allerdings seit jeher ausgelassen worden ist. Umso überraschender ist es, dass wir heute mit einem Google-Doodle zu Ostern auf den Startseiten begrüßt werden. Man hat sich dazu entschieden, klassisch bemalte Ostereier auf die Startseite zu bringen.



Google hat die Anzahl der Doodles in den letzten zwei Jahren ganz massiv zurückgefahren und schaltet zum größten Teil nur noch zu wiederkehrenden Feiertagen und sehr wichtigen Events ein angepasstes Logo auf den internationalen Startseiten. Ostern und Weihnachten hat man aufgrund ihres religiösen Ursprungs bislang ausgelassen, doch zumindest 2026 ändert sich das: Heute ist tatsächlich das erste Mal überhaupt ein Doodle zu Ostern auf den Startseiten zu sehen.

Das heutige Google-Doodle zeigt sechs sehr schöne Eierbecher mit klassischer Bemalung, die natürlich jeweils mit einem schön bunt bemalten Osterei gefüllt sind. Die Ostereier sind eher pastellartig gefärbt worden und wurden zuvor mit einer Schablone versehen, die den Google-Schriftzug formen. Jedes Ei zeigt einen Buchstaben, wobei die Farben natürlich die jeweiligen Farben im Google-Logo annehmen. Das sieht schick aus und ist eine gelungene Darstellung.

Aber auch die Eierbecher sind interessant, denn diese sind so verdreht, dass der darauf sichtbare Hase sich praktisch in Bewegung versetzt und beim Hoppeln beobachtet werden kann – das wäre ein typischer Effekt für eine schnelle Bildwiederholung.

In der Doodle-Beschreibung heißt es heute nur: „Frohe Ostern! Dieses Doodle hebt die jahrhundertealte Tradition hervor, dass Familien Ostereier in Pastellfarben färben.“ Man bezieht sich also eher auf das Eierfärben und weniger auf das Osterfest selbst. Daher ist nicht davon auszugehen, dass Google die religiösen Themen angehen will, sondern es dürfte ein einmaliges Doodle sein, das sich im nächsten Jahr nicht wiederholt.

Letzte Aktualisierung am 5.04.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.