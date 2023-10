Google Maps 3D: Immersive View für die Routenplanung wird ausgerollt – startet heute in ersten Städten (Video)

Vor wenigen Monaten hat Google Maps die neue 3D-Ansicht Immersive View für Hunderte Städte in vielen Ländern gestartet und jetzt macht man den nächsten Schritt, der bereits vor längerer Zeit in Aussicht gestellt wurde: In den ersten Städten startet jetzt Immersive View für Routen, mit dem ihr euch die gesamte Strecke schon in der Routenplanung mit vielen visuellen Details ansehen könnt.



Mit Google Maps Immersive View hat man vor längerer Zeit eine beeindruckende neue Ansicht innerhalb der Karten-App gestartet, die nach einer längeren Testphase mittlerweile in vielen Städten verfügbar ist – auch in einigen deutschen Städten. Jetzt baut man auf diesem Bildmaterial auf und startet Immersive View für Routen, mit dem ihr euch schon vorab visuell über den gesamten Weg aus der Routenplanung informieren könnt.

Die neue Darstellung für die Routenplanung startet in dieser Woche in Amsterdam, Barcelona, Dublin, Florenz, Las Vegas, London, Los Angeles, Miami, New York, Paris, San Francisco, San Jose, Seattle, Tokio und Venedig – auf Android und iOS. Weitere Städte dürften wohl recht schnell folgen, doch um das erst einmal auszuprobieren, legt euch einfach eine Route in diese Städte.

Nehmen wir an, ihr möchtet am Wasser entlang zum Palace of Fine Arts in San Francisco radeln. Gebt einfach die Route an und tippt dann auf die Vorschau „Immersive View“, um diese in einer mehrdimensionalen Ansicht von Anfang bis Ende zu sehen. Mit detaillierten, visuellen Abbiegehinweisen könnt ihr euch auf jede Kurve und Abzweigung vorbereiten, als wärt ihr bereits vor Ort – und mit dem Zeitschieberegler könnt ihr anhand hilfreicher Informationen wie simulierten Verkehrs- und Wetterbedingungen besser planen, wann ihr losfahrt. Auf diese Weise könnt ihr Fahrten bei Regen oder Stau besser vermeiden.









Dieses Update baut auf unserer Entwicklung von Immersive View für Orte auf, welche KI nutzt, um Milliarden von Street View- und Luftbildern zusammenzuführen. So könnt ihr bereits vorab checken, wie ein Restaurant oder eine Sehenswürdigkeit aussieht, bevor ihr sie besucht. Mit der Einführung von fotorealistischen 3D-Kacheln für Google Maps Platform in dieser Woche, können Entwickler:innen nun auch ihre eigenen immersiven Erlebnisse schaffen.

» Google Maps: Integration von Google Lens und deutlich verbesserte visuelle Suchfunktion angekündigt (Video)

» Google Maps: Völlig neues Kartendesign + Tempolimit-Anzeige kommen – beides startet in Deutschland

» Google Maps: Neue Ladestationen-Informationen für E-Auto-Fahrer werden für Android und iOS ausgerollt

[Google-Blog]

Letzte Aktualisierung am 23.10.2023 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!