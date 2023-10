Google Maps: Völlig neues Kartendesign + Tempolimit-Anzeige kommen – beides startet in Deutschland

Nutzer der Kartenplattform Google Maps dürfen sich auf ein sehr großes Update freuen, das neben einem völlig neuen Kartendesign auch ein Feature im Gepäck hat, auf das wir seit Jahren warten: Während der Navigation wird die aktuell geltende Geschwindigkeitsbegrenzung angezeigt und soll dank der umfangreichen Datenbank und einer KI-Erfassung auf allen Strecken in Deutschland, Österreich, Schweiz und vielen weiteren Ländern zur Verfügung stehen.



Google Maps legt bei den Kernfunktionen der App nach und bringt viele Neuerungen in die Android-App und zum Teil auch auf den Desktop: Wir haben bereits über den Start von Google Maps 3D Immersive View für die Routenplanung berichtet, aber das ist längst noch nicht alles. Denn auch das vor einigen Wochen bereits erstmals aufgetauchte neue Kartendesign wird ausgerollt und – man mag es kaum glauben – auch die Darstellung der aktuell geltenden Geschwindigkeitsbegrenzung kommt.

Neues Karten-Design kommt

Die Google Maps-Karte wird in den nächsten Tagen, Wochen oder vielleicht auch erst Monaten (so genau hat man das nicht mitgeteilt) überraschend stark verändert aussehen. Denn man spendiert der Kartenplattform eine ganze neue Farbpalette und verabschiedet sich damit leider auch ein wenig vom Signature-Design. Stattdessen setzt man auf die in anderen Apps weiter verbreiteten Farbtöne, die sich auf obigen Screenshots besonders deutlich zeigen. Links das alte Design, daneben das neue Design und rechts das Design von Apple Maps zum Vergleich.

Wir hatten euch das neue Design bereits vorgestellt und man rollt es demnächst genauso aus. Weiteres Bildmaterial findet ihr im folgenden Beitrag:

» Alle Infos zum neuen Design









Anzeige von Geschwindigkeitsbegrenzungen

Man mag es kaum glauben, aber die Darstellung des aktuell geltenden Tempolimits in der Navigation kommt tatsächlich nach Deutschland. Wir haben seit vielen Jahren darauf gewartet, denn die Daten stehen seit langer Zeit in hoher Qualität bereit und werden in anderen Ländern auch gezeigt. Doch erst jetzt, wo man die Daten mit KI noch besser und zuverlässiger erfassen kann (mehr Infos dazu in den nächsten Tagen), kann man sich zum Start in Deutschland durchringen.

In Europa werden unsere KI-basierten Informationen zu Geschwindigkeitsbegrenzungen auf 20 Länder – u. a. Deutschland – ausgeweitet, damit ihr auch dann sicher fahren könnt, wenn es schwierig ist, Geschwindigkeitsbegrenzungsschilder auf der Straße zu erkennen.

Im obigen Video seht ihr sowohl das neue Kartendesign als auch die Darstellung des aktuellen Tempolimits. Freut euch allerdings nicht zu früh, denn die Wartezeit wird noch einmal verlängert: Trotz Ankündigung will man das Ganze erst im Laufe der nächsten Monate für alle Android-Nutzer, iOS-Nutzer sowie im Auto ausrollen. Mutmaßlich wartet man noch auf die neuen Streetview-Bilder, um diese auszuwerten.

[Google-Blog]

