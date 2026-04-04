Google Pay & PayPal: Das Ende in Deutschland? Alle Infos zum vermeintlichen Aus der Kooperation (FAQs)

Es gibt wichtige Änderungen bei Google Pay, die in diesen Tagen bereits aktiv geworden sind und in den nächsten Wochen viele Nutzer betreffen könnten: Die über einen langen Zeitraum relevante Unterstützung von PayPal als Zahlungsmethode wurde eingestellt. Wir fassen euch alle wichtigen Informationen zum Ende der Kooperation in Deutschland zusammen.



Die Bezahlplattform Google Pay ist 2018 in Deutschland mit einer überschaubaren Anzahl von Partnern gestartet, denn vielen Banken wollten sich nach Apple Pay nicht auch noch für die Google-Lösung öffnen. Als Reaktion auf die Zurückhaltung wurde nur wenige Monate später die Unterstützung von PayPal als Zahlungsquelle vorgestellt, was vielen Nutzern trotz Bank-Blockade die Möglichkeit gab, Google Pay bequem zu nutzen. Heute ist das kaum noch notwendig und die Zusammenarbeit endet.

Bereits am Mittwoch wurde PayPal aus Google Pay entfernt, sodass sich keine neuen Verbindungen mehr aufbauen lassen. Seit diesem Tag kann PayPal laut offiziellen angaben nicht mehr als neue Bezahlmethode eingerichtet werden. PayPal hat mittlerweile einen Rückzieher gemacht, doch Google Pay bleibt weiterhin beim Ende der Zusammenarbeit. Auch der Transfer auf ein anderes Smartphone oder das Zurücksetzen der App sorgt dafür, dass PayPal nicht mehr nutzbar ist. Anders sieht es für Bestandsnutzer aus, die weiterhin PayPal in Google Pay nutzen können.

Lange Zeit hatte PayPal behauptet, dass sich Bestandsnutzer keine Sorgen machen müssen und bis auf Weiteres die Verbindung zur Bezahlung verwenden können – doch das war nur die halbe Wahrheit. Wie am Dienstag durch Google Pay bekannt wurde, endet auch diese Unterstützung am 15. Juni 2026. Das bedeutet, dass die Übergangsfrist gerade einmal zweieinhalb Monate beträgt – danach wird sich PayPal auch bei aktiver Einrichtung nicht mehr als Bezahlmethode verwenden lassen.









FAQ von PayPal

Welche Optionen stehen bald nicht mehr zur Verfügung?

Ab dem 31. März 2026 wird es nicht mehr möglich sein, PayPal mit Google Wallet zu verknüpfen. An einer aktuellen, bestehenden, Verknüpfung ändert sich dadurch nichts, so lange diese vom Nutzer nicht selbst entfernt, zurückgesetzt oder auf ein neues Gerät übertragen wird. Wer bei der PayPal-Methode bleiben möchte, muss also zunächst gar nichts tun oder kann zur PayPal-App wechseln.

Kann ich weiterhin per Google Wallet mit PayPal zahlen?

Ja. Die aktuelle Verknüpfung von PayPal mit Google Wallet bleibt auch nach dem 31. März 2026 bestehen, so lange diese nicht vom Nutzer selbst entfernt, zurückgesetzt oder auf ein anderes Gerät übertragen wird.

FAQ von Google Pay

PayPal-Nutzung in Google Wallet

Wenn Sie ein PayPal-Konto mit Ihrer Google Wallet App verknüpft haben, können Sie es ab dem 16.06.2026 nicht mehr für Zahlungen verwenden. Verknüpfte PayPal-Konten werden automatisch gelöscht und nicht mehr unterstützt.

Die beiden Support-Dokumente widersprechen sich in puncto Weiternutzung. Allerdings ist PayPal machtlos, wenn Google Pay die Verwendung einfach verweigert, sodass ihr euch zunächst auf den 15. Juni als Deadline einstellen solltet. Mittlerweile behauptet sogar, dass die Zusammenarbeit fortgesetzt wird – was von Google allerdings nicht bestätigt wird. Stand Heute bleibt es aufgrund unterschiedlicher Behauptungen unklar, ob und wie die Zusammenarbeit fortgesetzt wird. Darauf verlassen solltet ihr euch auf jeden Fall nicht mehr.

[PayPal Support & Google Wallet Support]

Letzte Aktualisierung am 23.03.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.