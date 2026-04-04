Android: Großes Pixel-Update kommt wohl am Montag – wieder mit überraschendem Pixel Feature Drop?

Der Monat April hat schon vor einigen Tagen begonnen und damit steht auch das erste große Pixel Update an, das uns Google diesmal sogar ins Osternest legen könnte. Für den April erwarten wir neben dem obligatorischen Update für Android und Pixel noch eine Überraschung in Form eines weiteren Pixel-Updates, das die Wartezeit auf die große Mai-Show verkürzen könnte.



Nach einem eher gemächlichen Beginn hatte Google im dritten Monat des Jahres mit einem sehr großen Pixel-Update nachgelegt, das aus einer ganzen Reihe von Paketen bestand: Das Android-Update, das monatliche Pixel-Update, es gab Verbesserungen für Pixel-Smartphones, einen Pixel Feature Drop und sogar einen neuen Android-Release. Viel mehr konnte man sich gar nicht wünschen und es scheint gut möglich, dass sich das im April in reduzierter Form fortsetzt.

Welche Updates sind für April zu erwarten?

Natürlich erwarten wir für den vierten Monat des Jahres das monatliche Android-Sicherheitsupdate. Dieses sollte im April wieder sehr übersichtlich ausfallen, denn sowohl für April als auch Mai will Google wieder nur die Lücken stopfen, die als „Kritisch“ eingestuft werden. Alles andere muss bis Juni warten. Bedeutet: Gibt es ein Update, gibt es auch ein kritisches Problem. Außerdem erwarten wir parallel dazu das monatliche Pixel Update, das stets Fehlerbehebungen für die Pixel-Smartphones im Gepäck hat.

Pixel Feature Drop?

Auch wenn es nicht auf dem Plan steht, könnte Google im April erneut ein Pixel-Update veröffentlicht, das auch neue Funktionen im Gepäck hat – zumindest wäre ein weiteres Pixel Feature Drop aufgrund des aktuellen Schwungs gar nicht so unwahrscheinlich. Mit einer neuen Android-Version ist hingegen nicht zu rechnen, denn Google hat erst vor wenigen Tagen die Android 17 Beta 3 veröffentlicht, der zumindest Anfang April ziemlich sicher nicht die vierte Beta folgen wird.









Wann kommt das Update?

Das monatlich veröffentlichte Update wird in den meisten Fällen sowohl für Android als auch Pixel am selben Tag veröffentlicht. Das dürfte diesmal nicht anders sein und auch der Beginn des Rollouts ist stets am selben Tag zu erwarten. Das Update kommt stets zu Beginn der ersten vollen Woche eines Monats – mal am Montag, mal am Dienstag. Ein Muster lässt sich kaum noch erkennen und weil der Ostermontag in den USA kein Feiertag ist, würde ich für April auf den Montag tippen. Seid aber nicht überrascht, wenn der Update-Zug erst am Dienstag startet.

Welche Smartphones erhalten das Update?

Google nähert sich langsam dem Ende der Update-Garantie für alle Pixel-Smartphones mit Tensor-SoC, doch für einige Monate gilt es noch: Alle Pixel-Smartphones ab der sechsten Generation erhalten das monatliche Update ohne Ausnahme. Das gilt also für die Pixel 6-Smartphones bis zu den Pixel 10-Smartphones, für die Budget-Geräte der a-Serie und auch für das Pixel Tablet sowie die Foldables.

Eine Übersicht über Googles garantierte Updates für die Pixel-Smartphones findet ihr in diesem Artikel. Gleichzeitig hatten wir euch einen Überblick über die Zielversionen der Pixel-Smartphones verschafft, die ihr in diesem Artikel finden könnt.

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