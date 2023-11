Apple Watch für Android: Apple wollte die Smartwatch für Android öffnen – Projekt wegen iPhone gestoppt

Die Apple Watch dürfte in den Augen vieler Nutzer und Beobachter als beste Smartwatch überhaupt gelten, denn das Gesamtpaket ist von der Konkurrenz bisher unerreicht – und wird das wohl noch lange Zeit bleiben. Wie jetzt bekannt wurde, hatte Apple daran gearbeitet, die Smartwatch mit Android kompatibel zu machen und sich somit einer deutlich größeren Nutzerschaft zu öffnen. Doch das Projekt soll früh abgewürgt worden sein.



Apple hat ein sehr erfolgreiches Ökosystem aus Geräten und Plattformen, die sich zum Teil gegenseitig pushen. Als Parade-Beispiel dürfen sicherlich das iPhone und die Apple Watch gesehen werden, von denen Apple viele Millionen Einheiten verkauft. Doch Apple wollte offenbar noch mehr, denn wie jetzt aus einem Bloomberg-Bericht hervorgeht, hatte man in Cupertino daran gearbeitet, die Apple Watch mit Android kompatibel zu machen. Potenziell hätte man sich damit dem größeren Markt geöffnet, denn nicht wenige Android-Nutzer würden sich eine Apple Watch-ähnliche Smartwatch wünschen.

Doch daraus ist schlussendlich nichts geworden, denn das Unternehmen hat dem Projekt noch weit vor der Veröffentlichung den Stecker gezogen. Der wichtigste Grund dafür soll gewesen sein, dass man Apple-intern um die Stellung des iPhone bangte und fürchtete, dass eine Apple Watch für Android die Stellung des Smartphones torpedieren könnte. Unter dem Strich wären die gestiegenen Apple Watch-Verkaufszahlen und die mutmaßlich leicht gesunkenen iPhone-Verkäufe sicherlich ein großer Gewinn gewesen, aber da sich bei Apple seit vielen Jahren alles um das iPhone dreht, sind die Sorgen nachvollziehbar.

Leider wurde nicht bekannt, wann Apple an diesem Projekt gearbeitet hat und wie lange man dieses intern laufen ließ. Vermutlich dürfte das schon längere Zeit her sein. Vor ziemlich genau einem Jahr wurde bekannt, dass Apple an iMessage für Android gearbeitet und auch diesem Projekt aufgrund der iPhone-Reputation den Stecker gezogen hat.

