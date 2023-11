Android: So hat Google die Updates auf den Pixel-Smartphones um etwa 20 Minuten (!) beschleunigt

Google hat offenbar die Android-Updates auf den Pixel-Smartphones deutlich beschleunigt, was man erstmals mit dem jüngsten Update auf die Android 14 QPR2 Beta gezeigt hat. Offiziell angekündigt hat man das bisher nicht, doch jetzt hat das Android-Team die drei wichtigsten Schritte verraten, die man für diesen Geschwindigkeitszuwachs unternommen hat. Zwei davon werden dem gesamten Ökosystem zugutekommen.



Wir hatten bereits berichtet, dass das Android 14 QPR2-Update deutlich schneller auf den Pixel-Smartphones installiert werden konnte, als das bisher der Fall gewesen ist. Dass das nicht nur ein subjektiver Eindruck gewesen ist, bestätigt sich jetzt an Aussagen des Android-Teams, die gegenüber Artem R. die drei wichtigsten Verbesserungen hervorgehoben haben.

Paralleles Dekomprimieren

Das Entpacken der Installationsdateien kann gewisse Zeit in Anspruch nehmen und muss zunächst abgeschlossen werden. Jetzt werden die einzelnen Operationen parallel durchgeführt, was eine Einsparung von bis zu 26 Prozent bringen soll.

Zusammenfassung in größere Blöcke

Während die Verarbeitung der Update-Dateien bisher in kleinen Blöcken erfolgte, sollen diese nun zusammengelegt und in größeren Blöcken verarbeitet werden. Der Zugewinn soll bei 24 Prozent liegen.









Neues Kompressionsformat

Der größte Schritt, der allerdings nur Pixel 8, Pixel 7, Pixel Fold und Pixel Tablet nutzbar ist: Man wechselt das Kompressionsformat von GZ auf LZ4. Das bringt eine Einsparung von ganzen 50 Prozent, wird aber nicht auf allen Geräten unterstützt werden können.

—

Das parallele Dekomprimieren der Installationsdateien sowie die Verarbeitung in größeren Blöcken wird man auf allen Android-Smartphones anbieten können. Das neue Kompressionsformat hingegen wird vorerst exklusiv auf den neuen Pixel-Generationen bleiben, denn die Smartphone-Hersteller müssen das Format unterstützen, was standardmäßig nicht der Fall ist. Tatsächlich wird dies aber den größten Einfluss haben, sodass die allgemeine Update-Zeit auf allen anderen Android-Smartphones nicht ganz so extrem zusammengeschrumpft wird.

Man spricht von einer Reduktion der benötigten Installationszeit von etwa 25 Minuten auf etwa 6 Minuten.

» Pixel-Smartphones: Viele Updates sollen nun deutlich schneller installiert und optimiert werden (Beobachtung)

