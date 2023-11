Google Maps: Das neue Kartendesign ist da! Viele Nutzer sind vom Apple Maps-artigen Stil nicht begeistert

Die Kartenplattform Google Maps spendiert sich in diesen Tagen selbst ein neues Design, das sich mehrere Wochen nach der Ankündigung bei immer mehr Nutzern sowohl auf mobilen Geräten als auch am Desktop zeigt. Die neuen Kartenfarben heben sich recht deutlich von der vorher verwendeten Farbpalette und dementsprechend war es zu erwarten, dass die Nutzer nicht unbedingt begeistert sind. Mit einer solch breiten Ablehnung dürfte man aber kaum gerechnet haben.



Google Maps hat im Laufe der Jahre immer wieder Änderungen an der Kartendarstellung vorgenommen, wobei man sich in den letzten Jahren hauptsächlich auf neue Elemente konzentriert oder die bereits vorhandenen Darstellungen optimiert hat. An der Farbpalette hat man hingegen schon sehr lange nichts mehr geändert und sich mit den über viele Jahre verwendeten Farbtönen ein echtes Signature-Design geschaffen. Kein Wunder bei einer App, die recht häufig genutzt und deren Darstellung ausgiebig betrachtet wird.

Aus Sicht sehr vieler Google Maps-Nutzer war die über viele Jahre verwendete Farbpalette perfekt und es gab keine Notwendigkeit für eine Anpassung. Dennoch wird in diesen Tagen das neue Google Maps-Kartendesign ausgerollt und die Nutzer gehen ein wenig auf die Barrikaden. Natürlich kann man sich damit anfreunden, aber gerade bei einer solchen App dauert es schon einige Wochen, bis man die fest im Hinterkopf verankerte Farbpalette umgestellt hat.

Meiner ganz persönlichen Meinung nach sieht Google Maps nach dem Redesign nicht nur wie Apple Maps aus (siehe folgender Screenshot), sondern auch sehr beliebig. Bisher hat sich Googles Farbpalette von den immer-gleichen Farben der anderen Karten-Apps abgehoben und als unangefochtener Marktführer bestand sicherlich keine Notwendigkeit, sich der Konkurrenz anzupassen. Dennoch hat man es getan und erhält nun jede Menge Gegenwind der Nutzer, die auf den sozialen Plattformen, in den Google-Foren und auch in den Kommentarspalten der Medien ihrem Ärger Luft machen.

Design ist Geschmackssache und genauso wie sich viele Nutzer aufregen, werden einige das neue Design wohl auch begrüßen. Dennoch geht der Tenor derzeit sehr stark gegen Googles neues Design. Natürlich muss noch den Faktor Mensch-Gewohnheitstier herausrechnen und könnte wohl erst in einigen Wochen eine echte Umfrage starten, welches Design nun das Bessere ist. Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass die Designer diese Farbpalette ohne Not geändert haben. Und so fassen es die beiden folgenden Meinungen der Reddit-Nutzer gut zusammen:

Classic Google, changes what was totally fine and makes it worse for no apparent reason.

Make it worse, and then, when people stop using it, shut it down. That’s the full Google playbook.