Wer war Dr. Victor Chang? Animiertes Google-Doodle ehrt den Herzchirurgen zum heutigen 87. Geburtstag

Am heutigen 21. November hätte der Herzchirurg Dr. Victor Chang seinen 87. Geburtstag gefeiert und wird anlässlich dessen von Google mit einem sehr schönen Doodle geehrt. Dr. Victor Chang ist in seiner Heimat Australien so etwa wie ein Nationalheld gewesen und hat durch seine Forschung bis heute vielen Tausend Menschen das Leben gerettet und wird dies auch weiterhin tun. Das animierte Doodle stellt ihn sehr gut dar.



Das heutige animierte Google-Doodle für Dr. Victor Chang zeigt den Chirurgen an seinem Arbeitsplatz mit seinem Spezialgebiet, nämlich der Herzchirurgie. Er gilt als Pionier der modernen Herztransplantationschirurgie, denn durch seine Entwicklung einer künstlichen Herzklappe sollen diese deutlich einfacher geworden sein. Daher rettet seine Entdeckung bis heute viele Leben und sein Vermächtnis wird noch sehr lange Zeit bestehen bleiben.

Heute sehen wir eines der wenigen Doodles, bei denen die Designer darauf verzichtet haben, den Google-Schriftzug in irgendeiner Form unterzubringen oder wenigstens anzudeuten. Vielleicht könnte man den Verlauf der Herzlinie des EKG ein klein wenig als Andeutung werten, doch ohne mit der Nase darauf gestupst zu werden, würde das wohl niemand als Google-Doodle erkennen. Aber das muss auch gar nicht sein und es ehrt Dr. Victor Chang umso mehr, dass Google anlässlich seiner Darstellung darauf verzichtet.

Auf der offiziellen Doodle-Seite findet sich übrigens nicht nur die unten eingebundene Beschreibung des Doodles und seines Lebens, sondern auch zusätzlich eine Reihe von Fotos aus seinem Leben. Schaut euch im Zuge dessen doch einmal das neue Doodle-Portal an, das mit vielen zusätzlichen Informationen aufwarten kann.

Als seine Mutter in jungen Jahren an Brustkrebs erkrankte, entstand Dr. Changs Verbindung und Interesse an der Medizin. Er studierte Medizin und Chirurgie an der Universität von Sydney, bevor er eine Assistenzarztausbildung am St. Vincent’s Hospital begann und in mehreren Krankenhäusern auf der ganzen Welt arbeitete. 1972 kehrte er nach Australien zurück und wurde Herz-Thorax-Chirurg am St. Vincent’s Hospital in Sydney.

Einer seiner einflussreichsten Beiträge zur Medizin war die Entwicklung der künstlichen Herzklappe von St. Vincent. Es war deutlich günstiger als die Vorgängermodelle und somit weltweit für den Einsatz bei lebensrettenden Eingriffen zugänglich.

Dr. Chang führte 1984 auch eine erfolgreiche Herztransplantation bei der jüngsten australischen Patientin, Fiona Coote, durch, als sie gerade 14 Jahre alt war. Zwei Jahre später erhielt sie eine zweite Herztransplantation und heute ist Fiona Australiens am längsten überlebende Herztransplantationsempfängerin.

Als Beweis dafür, wie wirkungsvoll seine medizinischen Fortschritte waren, wurde Dr. Chang 1999 bei den People’s Choice Awards zum Australier des Jahrhunderts gewählt und erhielt 1986 die höchste Auszeichnung Australiens: den Companion of the Order of Australia.

Dr. Chang setzte sich leidenschaftlich für den Austausch von Wissen und Fähigkeiten ein, um die globale Gesundheitsversorgung zu verbessern. Er gründete 1984 die Victor Chang Foundation. Die Stiftung vergibt Zuschüsse zur Ausbildung südostasiatischer Chirurgen, um sie in das St. Vincent’s Hospital in Sydney zu bringen, wo sie sich in fortgeschrittener Herzchirurgie, insbesondere Herztransplantation, ausbilden lassen. Zuschüsse werden auch an Programme vergeben, die Innovationen in der Herzchirurgie erforschen.

1994 wurde das Forschungsinstitut gegründet und nach ihm benannt, um sein Vermächtnis zu würdigen. Das Institut widmet sich weiterhin der Suche nach Heilmitteln, Prävention und Diagnoseinstrumenten für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Durch diese Organisationen werden medizinische Entwicklungen weiter vorangetrieben und Leben gerettet.

Vielen Dank für Ihre außergewöhnliche Arbeit und dafür, dass Sie anderen das Geschenk des Lebens schenken, Dr. Victor Chang.