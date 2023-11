YouTube: Die Ladezeit im Firefox-Browser ist massiv angestiegen – fünf Sekunden Pause wegen Blocker?

Googles Videoplattform YouTube hat sich in den letzten Wochen nicht viele neue Freunde gemacht, denn mit dem Werbeblocker-Blocker und den gestiegenen Abo-Preisen musste man einige schwierige Dinge durchdrücken. Vermutlich werden auch Nutzer des Firefox derzeit nicht ganz glücklich sein, denn wie jetzt bekannt wurde, steigt die Ladezeit der Videoplattform im Mozilla-Browser ganz erheblich.



Bei Google wird seit vielen Jahren hauptsächlich auf den hauseigenen Chrome-Browser und dessen Technologien optimiert, während andere Browser in puncto Optimierung keine große Rolle spielen und lediglich mitgenommen werden. Die Marketing-Aussage, dass die Google-Produkte am Besten im Chrome-Browser nutzbar sind, hat also einen wahren Kern – wenn auch selbst fabriziert. Doch was derzeit im Firefox-Browser geschieht wenn die Nutzer zu YouTube navigieren, hat schon eine andere Dimension.

Wird in diesen Tagen youtube.com über den Firefox-Browser aufgerufen, kann es bis zum vollständigen Laden der Seite eine fünfsekündige Pause geben, bis die Videoplattform nutzbar ist. Ein Nutzer hat das bei Reddit auf Video festgehalten. Zwar lädt ein sehr simples Grundgerüst der Webseite sofort, doch bis dieses mit Inhalten gefüllt wird, vergehen ziemlich genau fünf Sekunden. Erfahrene Nutzer haben im YouTube-Quellcode tatsächlich ein Skript entdeckt, dass den Ladevorgang für diesen Zeitraum pausiert.

Man könnte Absicht unterstellen, aber das ist wohl nicht der Fall – zumindest nicht hauptsächlich. Tatsächlich dürfte das ein Bug der Werbeblocker-Erkennung sein, der nur im Firefox auftritt. Seit wann das auftritt, ist nicht bekannt. Doch auch wenn Firefox über die Jahre massiv an Marktanteilen verloren hat, ist der Browser dennoch bedeutsam genug, um solche Skripte zu testen. Daher kann man mutmaßen, dass dem YouTube-Team diese Verzögerung bekannt ist und man diese (hoffentlich temporär) in Kauf nimmt.

