Amazon Fire TV Stick: Amazon erhöht den Werbedruck – spielt Werbespot direkt nach dem Start des Dongles

Der Amazon Fire TV Stick gehört zu den beliebtesten Produkten im Streamingbereich und befindet sich dementsprechend hinter vielen Millionen Smart TVs – aber wie lange noch? Denn nicht nur mit dem kürzlich verkündeten Android-Abschied sorgt man für wenig Begeisterung, sondern auch mit einer derzeit im Testlauf (oder Rollout?) befindlichen Änderung: Direkt nach dem Einschalten des Dongles wird Werbung abgespielt.



Über Jahre wurde der Amazon Fire TV Stick regelrecht verschleudert und auch derzeit ist er wieder deutlich günstiger zu haben. Daher scheint man bei Amazon nach neuen Einnahmequellen zu suchen und hat diese in der Werbung gefunden. Denn nicht nur innerhalb von Streamingmedien ist der Werbeanteil gestiegen, sondern auch auf dem Fire TV Stick steigt der Druck. Schon seit Tagen berichten einige Nutzer von einem Vollbild-Werbespot beim Start des Sticks und an diesem Wochenende scheint sich das weiter verbreitet zu haben.

Bei Reddit gibt es ein Video von der Werbung zu sehen. Diese startet direkt nach dem Start des Sticks bzw. der Fire TV-Oberfläche und bezieht sich derzeit auf den mit dem großen Banner beworbenen Film. Ein solcher großer Banner existiert seit langer Zeit und durch das automatische Abspielen dürfte Amazon die Conversion Rate dieser Anzeige erheblich steigern. Ob das nur ein breiter Testlauf ist oder das Ganze für alle Nutzer ausgerollt wird, ist nicht bekannt. Gut möglich, dass es trotz Rollout nicht immer sichtbar wird, denn wenn der aktuelle Werbepartner nicht dafür zahlt, wird Amazon so etwas nicht ausspielen.

Weil Google TV eine recht ähnliche Oberfläche hat, die Apps zunehmend versteckt und sich auch sonst manchmal an Fire TV orientiert, könnte es nur eine Frage der Zeit sein, bis so etwas auch am Chromecast zu sehen ist. Das könnte auch davon abhängen, wie die Reaktionen der Nutzer ausfallen. Denn am Ende ist es ein „Werbeprodukt“, dass Amazon den Medienkunden anbietet und bei dem Google nachvollziehbarerweise in nichts nachstehen will.

