Google TV: Sind Android-Apps am Smart TV nicht mehr wichtig? Google versteckt sie und Amazon zieht den Stecker

Auf der Smart TV-Plattform Google TV versammeln sich Streamingplattformen und Android-Apps unter einem Dach, wobei der Fokus seit der Umstellung ganz klar auf Ersten liegt. An der Unterstützung der Android-Apps auf dem Fernseher hat Google nie gerüttelt, doch wirklich bedeutsam sind sie auch niemals gewesen. Das führt jetzt dazu, dass diese sowohl durch Amazons Entscheidung als auch durch ein kommendes Design-Update abgewertet werden.



Mit Android TV hat Google vor vielen Jahren eine Möglichkeit geschaffen, Android-Apps auf einem smarten Fernseher zu installieren und auszuführen. Über die Jahre hat man immer wieder versucht, den Apps einen Schub zu geben und deren Relevanz zu steigern, doch die Erfolge waren überschaubar. Kein Wunder, dass man sich mit dem vor einigen Jahren geschaffenen Aufsatz Google TV in eine andere Richtung bewegt und das Streaming in den Mittelpunkt gestellt hat. Das findet zwar auch innerhalb der Streaming-Apps statt, aber diese würde ich dennoch nicht unbedingt in die Kategorie „Apps“ packen, die man aktiv verwendet.

Erst vor wenigen Tagen hatte Amazon den Abschied von Android auf Fire TV angekündigt und noch in der gleichen Woche hat Google neue Design-Richtlinien für die App-Icons unter Google TV vorgegeben. Diese sehen vor, dass die Icons eine runde Form erhalten und deutlich kleiner als bisher dargestellt werden. Man verkauft das mit dem positiven Aspekt, dass noch mehr Apps in einer Reihe gezeigt werden. Realistisch gesehen ist es aber eher so, dass die Apps weniger sichtbar sind.

Google wird sich mutmaßlich niemals von den Android-Apps unter Google TV verabschieden. Aber das sehr zahlengetriebene Unternehmen trifft Entscheidungen bekanntlich sehr häufig auf Basis der Nutzung. Und wenn die Android-Apps noch weniger genutzt werden, sinken sie in der Relevanz und der Weg ist vielleicht nicht mehr weit, dass diese gar nicht mehr auf dem Homescreen auftauchen, sondern in einem Menü versteckt werden.

