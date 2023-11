In diesem Sommer wurden die neuen Regeln für inaktive Google-Konten aktiv, deren Auswirkungen in Kürze erstmals greifen und zur Löschung von nicht mehr aktiv genutzten Konten führen werden. Die große Frage ist natürlich, was „nicht aktiv genutzt“ bedeutet und wie man die Löschung verhindern kann. Der Schutz ist tatsächlich sehr einfach, denn es gibt eine Reihe von Ausnahmen, die eine Löschung dauerhaft verhindern.



Die Grundbotschaft der von Google im Sommer eingeführten Neuerung sorgte wochenlang für Clickbait-Schlagzeilen, doch tatsächlich ist es (wie so oft) gar nicht so schlimm: Es wurde angekündigt, dass inaktive Google-Konten nach zwei Jahren vollständig gelöscht werden. Es ist aber nicht davon auszugehen, dass ein Nutzer zwei Jahre lang „vergisst“, wenigstens irgendein Google-Produkt zu verwenden. Denn sobald ihr euch einmal durch App-Nutzung in ein Konto einloggt, gilt das schon als Aktivität und die Gefahr ist für zwei weitere Jahre gebannt.

Ein inaktives Google-Konto ist ein Konto, das in einem Zeitraum von zwei Jahren nicht verwendet wurde. Google behält sich das Recht vor, ein inaktives Google-Konto zusammen mit den zugehörigen Aktivitäten und Daten zu löschen, wenn Sie mindestens zwei Jahre lang inaktiv waren.

Solltet ihr es dann doch einmal schaffen, das Google-Konto nicht zu nutzen, wird Google sehr viele E-Mails und Benachrichtigungen an alle bekannten Kontaktadressen senden und vor der bevorstehenden Löschung warnen. Daher ist nicht zu erwarten, dass irgendein Nutzer plötzlich und unerwartet beim Login die Meldung erhält, dass das Konto nicht mehr existiert. Kürzlich haben wir euch außerdem gezeigt, wie ihr eure vergessenen Google-Konten wiederfinden könnt.

Wer wirklich auf Nummer sicher gehen will, sollte dennoch wissen, was für Google als Aktivität zählt bzw. wie sich das Löschen verhindern lässt.









Das ist ein inaktives Google-Konto

Wenn Sie Ihr Google-Konto in einem Zeitraum von zwei Jahren nicht verwenden, gilt es als inaktiv und wird zusammen mit allen zugehörigen Inhalten und Daten möglicherweise gelöscht. Zuvor bietet Google Ihnen noch die Möglichkeit, eine Aktion in Ihrem Konto auszuführen.

Letzter Satz bedeutet, dass ihr „eine Aktion“ durchführen könnt und damit die Inaktivität des Kontos entfernt. Es ist ab dem Zeitpunkt der letzten Aktivität wieder für zwei Jahre als aktiv gekennzeichnet und nicht von der Löschung bedroht. Rein theoretisch reicht es daher, wenn ihr euch alle zwei Jahre einmal einloggt.

Diese Dinge zählen als Aktivität

Ein Google-Konto, das in Verwendung ist, gilt als aktiv. Aktivitäten sind beispielsweise die folgenden Aktionen, die Sie ausführen können, wenn Sie sich in Ihrem Google-Konto anmelden oder darin angemeldet sind: Eine E-Mail lesen oder senden

Google Drive verwenden

Ein YouTube-Video ansehen

Ein Foto teilen

Eine App herunterladen

Die Google Suche verwenden

„Über Google anmelden“ verwenden, um sich in der App oder dem Dienst eines Drittanbieters anzumelden Aktivitäten in einem Google-Konto sind unabhängig vom Gerät, auf dem sie ausgeführt werden. Sie können Aktionen auf beliebigen Oberflächen ausführen, auf denen Sie in Ihrem Google-Konto angemeldet sind, z. B. auf Ihrem Smartphone.

Wie bereits erwähnt, müsst ihr eines dieser Dinge lediglich einmal alle zwei Jahre durchführen und habt jegliche Gefahr gebannt. Das dürfte man wohl hinbekommen, wenn das Google-Konto in irgendeiner Form relevant ist und unbedingt vor der Löschung bewahrt werden muss. Sollte euch das dennoch zu viel sein, könnt ihr ein Konto nach derzeitigen Regeln auch dauerhaft vor der Löschung bewahren. Beachtet aber bitte, dass sich diese Regeln jederzeit ändern können.









So könnt ihr die Löschung DAUERHAFT verhindern

Ein Google-Konto gilt auch nach zwei Jahren Nichtnutzung als aktiv, wenn mindestens einer der folgenden Punkte zutrifft: Ihr Google-Konto wurde dazu genutzt, ein Produkt, eine App, einen Dienst oder ein Abo von Google zu kaufen, wobei diese entweder aktuell oder fortlaufend genutzt werden.

Ihr Google-Konto enthält eine Geschenkkarte mit Geldwert.

Ihr Google-Konto ist als Inhaber einer veröffentlichten App oder eines veröffentlichten Spiels festgelegt, dem fortlaufende, aktive Abos oder aktive Finanztransaktionen zugeordnet sind. Dies kann ein Google-Konto sein, das als Inhaber einer App im Google Play Store festgelegt ist.

In Ihrem Google-Konto wird das aktive Konto eines Minderjährigen mit Family Link verwaltet.

Ihr Google-Konto wurde verwendet, um einen digitalen Artikel zu kaufen, z. B. ein Buch oder einen Film.

Einiges hat ein Ablaufdatum, anderes nicht. Kauft also einfach einen Film oder ein Buch, vollkommen egal welches, und das Konto ist auf ewig geschützt. Auch ein aktives Abo gilt als Aktivität, sodass ihr eventuelle Konten zur Familienverwaltung oder ähnlichem ebenfalls dauerhaft schützen könnt, ohne diese aktiv zu nutzen.

Kurz nach der damaligen Ankündigung wurde außerdem bekannt, dass Google YouTube-Konten nicht mehr löschen will. Man ging nicht ins Detail, aber das scheint nur den YouTube-Teil zu betreffen, sodass der Video-Upload nicht davor schützen sollte, das Google-Konto zu verlieren.

[Google Support]